Putin se kochal rajčaty na polárním kruhu. Zahájil předvolební turné

Putin dříve uvedl, že ještě nenavštívil všechny ruské regiony a rád by zajel také na Čukotku, jež se nachází na polárním kruhu u Aljašky. Do jedné z nejvýchodnějších oblastí Ruska už zavítal v roce 2008, tehdy byl však premiérem a funkci prezidenta zastával Dmitrij Medveděv.

Putin na Čukotku dorazil ve středu odpoledne místního času, napsal TASS s připomenutím, že oproti Moskvě je tam o devět hodin více. V Anadyru, správním centru Čukotského autonomního okruhu, panovalo jasné a mrazivé počasí. Teploměry ukazovaly kolem minus 25 stupňů Celsia, hlásila agentura.

Podle agentury jde zároveň o první letošní Putinovu cestu do regionů. Loni navštívil více než dvacet federálních subjektů včetně takzvaných nových regionů v okupované části Ukrajiny.

Putin na Čukotce mimo jiné navštívil skleník, ve kterém se navzdory okolnímu mrazu pěstují rajčata, okurky a bazalka. Nechal se vyfotit po vzoru jiných sovětských vůdců, kteří se rádi nechávali zvěčňovat s plody práce s ruských pracujících.

Deník Kommersant zveřejnil záběry reportéra provázejícího hlavu státu. „Naše okurky v obchodě stojí 500 rublů (asi 125 korun), rajčata 650 (asi 163 korun) a ty dovážené jsou za 1 000 až 1 200 rublů,“ řekla vedoucí skleníku Natalja Makatrovová.

Připustila, že rajčata se na Čukotce podařilo vypěstovat poprvé. Úroda ve sklenících, postavených nákladem téměř 321 milionů rublů (asi 80 milionů korun) obstarává podle agentury RIA Novosti asi pětinu spotřeby zeleniny v Anadyru.

Jeden z místních občanů se pak šéfa Kremlu odvážil zeptat, proč dostávají vojáci vyslaní na „speciální vojenskou operaci“, jak Rusko stále označuje svou válku na Ukrajině, odškodnění za svá zranění se zpožděním. Píše to portál Fontanka. Někteří vojáci prý nedostali zaplaceno od února loňského roku.

Putin na to údajně odpověděl, že možná zpoždění jsou výsledkem „byrokratických selhání“ a že potřeby speciální vojenské operace jsou plně financovány.

„S materiálním a finančním zabezpečením všeho, co se v zóně NWO děje, nejsou žádné problémy. Vše je financováno naprosto v plném objemu. Pokud něco přijde včas, se zpožděním, je to jen projev nějakých byrokratických selhání v tom nejhorším slova smyslu,“ řekl Putin s tím, že je třeba pochopit, kde přesně se co děje. Slíbil také, že pověří ministerstvo obrany, aby na konkrétních příkladech analyzovalo, kde k takovým selháním dochází.

Putin se v březnových volbách uchází o znovuzvolení na dalších šest let. Web Meduza tvrdí, že soupeře do prezidentských voleb pečlivě vybírá Kreml tak, aby ve srovnání s nimi nevypadal jednasedmdesátiletý šéf státu jako „děda“.

Kandidátům tak musí být přinejmenším padesát let, musí působit seriózně a mít mizivou popularitu, jako například Leonid Sluckij, předseda nacionalistické Liberálně demokratické strany Ruska (LDPR).