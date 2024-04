Hezčí počasí a menší šance na rakev. Wagnerovci houfně verbují do Afriky

„Nejchytřejší kluci jsou posíláni do dronového útvaru. Ti, kteří nejsou tak chytří, jsou umístěni do útočné jednotky,“ napsal jeden z náborářů na Telegramu do diskuse s potenciálními novými členy.

Skupina na platformě za poslední měsíc zveřejnila už dvacítku inzerátů, kromě Rusů v nich cílí také na občany Běloruska. Žoldácká armáda hledá muže ve věku od 22 do 50 let, kterým za půlroční pracovní smlouvu nabízí od 240 tisíc rublů (60 tisíc korun) měsíčně.

Zájemci o práci musí předložit výpis z rejstříku trestů a cestovní doklady, projít testem na přítomnost drog a podstoupit zdravotní prohlídku.

Wagnerovci dříve za totožných podmínek verbovali muže do bojů na Ukrajině. Z té se ale většina z nich stáhla po nevydařeném červnovém puči svého šéfa Jevgenije Prigožina, který o dva měsíce později zemřel při pádu soukromého letadla. Žoldáci bojující na ukrajinské frontě se tehdy buď začlenili do ruské armády, nebo se přesunuli do Běloruska.

Největší dosavadní kampaň

Portál Vjorstka zjistil, že další novou skupinu plánují wagnerovci na africký kontinent vyslat v polovině dubna. „V současnosti máme vysoký počet zájemců o vstup do afrických operací skupiny. Chlapi nechtějí jet na Ukrajinu, kde skončí v rakvi. A to v Africe nehrozí. Navíc je tam hezčí počasí,“ řekl webu náborář s volacím znakem „Freizer“.

Nová náborová agitace je zřejmě dosud nejrozsáhlejší veřejnou kampaní wagnerovců, domnívá se Vjorstka. Zájemcům je podle ní na telefonu k dispozici nejméně desítka náborářů, dříve to bývali zhruba dva.

Zaměstnanec ruského ministerstva obrany portálu anonymně sdělil, že žoldácká skupina od února převezla z ukrajinského území do Afriky několik tisíc bojovníků – svých členů i oficiálních vojáků ruské armády.

V Africe mají za úkol výcvik nových rekrutů i lokálních vojáků. Jedna z tréninkových základen se údajně nachází u libyjského města Benghází a žoldáci jsou odtud posíláni do dalších zemí kontinentu.

Wagnerova skupina v Africe působí od roku 2017. Své operace provádí v Súdánu, Burkině Faso, Středoafrické republice nebo Mali. Právě tam zřejmě zašle nejvíce nových rekrutů. Uskupení totiž v únoru informovalo, že prozatímní vůdce Mali Assimi Goïta prodloužil dohodu o jejím nasazení v zemi.

Kromě poskytování zbraní a vojenské podpory místním vládám se skupina podílí se na těžbě zlata v afrických dolech, která je podle listu The Wall Street Journal jedním ze zdrojů financování války na Ukrajině.

O tom, jakou má Wagnerova armáda nyní míru autonomie, panují nejasnosti. Deník Kommersant v listopadu napsal, že bude nově zařazena pod ruskou národní gardu a této jednotce bude velet Prigožinův pětadvacetiletý syn Pavel. Vzpouře jeho otce předcházela právě neochota podřídit skupinu velení některé z vojenských struktur ruského státu.