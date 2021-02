Ruský novinář Safronov nadále odmítá obvinění ze špionáže pro Česko

Moskva Ruský novinář Ivan Safronov, kterého loni v červenci agenti ruské tajné služby zadrželi a obvinili z vlastizrady kvůli údajné spolupráci s českou rozvědkou, si v tisku postěžoval, že se ani po půl roce dopodrobna nedozvěděl, z čeho je vlastně obviněn.

„Smysl mého pobytu ve vyšetřovací vazbě je jediný - psychologický nátlak s cílem zlomit mě a přimět k přiznání,“ postěžoval si Safronov v listu Kommersant, ve kterém dříve pracoval. Odmítl tvrzení vyšetřovatelů, že jej „zverboval“ do českých služeb novinář Martin Laryš, v ruském tisku psaný Martin Lariš.

Sám Laryš již loni v létě důrazně popřel, že by kdy pro nějakou rozvědku pracoval. „Je to naprostá hloupost. Dezinformační podvrh,“ uvedl v dopise zaslaném ruské sekci BBC. Laryš uvedl, že se skutečně se Safronovem seznámil v době, kdy v Rusku pracoval jako zpravodaj deníku Lidové noviny. Spolupracovali však na profesionální úrovni čistě jako kolegové.



„Vyšetřovatelé pokládají mou známost s Martinem za zverbování, jeho dopisy za úkolování vyzvědače a v mých odpovědích odhalili státní tajemství. Sci-fi? Ne. Vyšetřování mě pokládá za českého špióna. O tom, že je můj kamarád profesionální rozvědčík a já ‚špión‘, jsem se dozvěděl až z usnesení o zahájení trestního stíhání.

Žádal jsem vyšetřovatele, aby mi ukázal inkriminované texty, na kterých je postaveno mé obvinění, ale nic mi neukázali. Vypadá to všechno strašně a strašně to i zní, ale co se v podstatě stalo? Psal jsem texty jako novinář a posílal je kolegovi novináři. A teď mi tvrdí, že obvinění nesouvisí s novinářskou činností,“ prohlásil Safronov v rozhovoru, který vyšel v pondělí.

„Měli jsme (s Laryšem) normální přátelské vztahy jako dva kolegové. Bavili jsme se o mezinárodních vztazích, politice atd., a to zpravidla u piva,“ řekl. Ani pozdější schůzky po Laryšově návratu do vlasti netajil, v roce 2018 byl kolegovi na svatbě. Laryš mezitím odešel od novin a pustil se do projektu v podobě agentury, která by klientům poskytovala výtahy z médií a analytické materiály. Laryš jej požádal o pomoc s rozběhnutím tohoto podnikání a Safronov souhlasil, a tak jednou či dvakrát do měsíce posílal příspěvky založené na veřejně dostupných informacích.

Dodal, že podle vyšetřovatelů jej zverbovali v březnu 2012, kdy mu bylo 21 let a Laryšovi 26, a tak mu to zní absurdně. Texty posílal kolegovi v letech 2017 až 2019, kdy pracoval pro listy Kommersant a Vedomosti. Když se stal poradcem šéfa Roskosmosu, spolupráce skončila. Krátce poté jej zadrželi a obvinili - přestože ani neví, kde v Moskvě sídlí české velvyslanectví. „Z českého velvyslanectví jsem nikdy nedostal ani pozvánku, dokonce ani pozdrav k Vánocům. Až mě to mrzelo,“ poznamenal.