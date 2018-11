Saudského prince čeká na summitu G20 očistec. Kvůli vraždě novináře mu hrozí stíháním

BUENOS AIRES / RIJÁD Saúdský korunní princ Muhammad bin Salmán čelí kvůli vraždě novináře Džamála Chášukdžího i ofenzivě v Jemenu nepříjemnému bolehlavu. Na summitu G20 v Argentině ho čeká choulostivé setkání s tureckým prezidentem, a navíc mu hrozí stíháním.

I téměř dva měsíce od vraždy novináře Džamála Chášukdžího na saúdskoarabském konzulátu v Istanbulu zůstává víc otázek než odpovědí. Včetně té nejzásadnější: co se stalo s jeho tělem?

Zprvu se spekulovalo, že mohlo být rozpuštěno v kyselině. Podle tureckého ministra obrany Hulusiho Akara je ale možné, že rozřezané ostatky zmizely z Turecka v diplomatických zavazadlech. Naposledy v pondělí turečtí vyšetřovatelé prohledávali honosnou rezidenci na pobřeží Marmarského moře jižně od Istanbulu. Úřad tureckého prokurátora a vedoucího vyšetřování Irfana Fidana uvedl, že obyvatele vily pouhý den před Chášukdžího vraždou totiž kontaktoval jeden z hlavních podezřelých. Podle listu Hürriyet patří nemovitost jistému saúdskoarabskému podnikateli.

Chtějí ho stíhat za válečné zločiny

Zdá se však, že pokračující vyšetřování tureckých úřadů není zdaleka to jediné, co působí Rijádu nepříjemný bolehlav. Zvláště pak saúdskému korunnímu princi Muhammadu bin Salmánovi, na jehož konto zaznívají obvinění, že si vraždu kritika Rijádu buď přímo objednal, nebo že o ní vzhledem k citlivosti celé operace musel přinejmenším vědět. Saúdská Arábie po dlouhém popírání vraždu na konzulátu přiznala a z podílu na ní obžalovala 11 lidí. Co se však stalo s tělem, nezveřejnila.

Tak jako další světoví státníci se i saúdský korunní princ dorazil v pátek na summit skupiny G20 do Argentiny. Spolu s lídry dvacítky hospodářsky nejsilnějších zemí světa a EU má po dva dny rokovat v Buenos Aires. Pro Muhammada bin Salmána je to od vraždy Chášukdžího první mezinárodní akce tohoto formátu, jíž se chystá zúčastnit. Návštěvu budoucího vládce blízkovýchodní monarchie nicméně kalí možné vyšetřování argentinských úřadů.

V pondělí se na ně totiž obrátila mezinárodní lidskoprávní organizace Human Rights Watch (HRW) kvůli princově údajnému podílu nejen na Chášukdžího mučení a vraždě, ale také na válečných zločinech a porušování lidských práv v Jemenu. Umožňuje to mimořádně široká interpretace argentinské jurisdikce v případě těchto zločinů, která je odpovědí na někdejší vojenskou diktaturu v zemi mezi roky 1976 až 1983 a snahou vyrovnat se s vlastní minulostí. Univerzální jurisdikce tak umožňuje v latinskoamerické zemi soudit tyto zločiny bez ohledu na to, kde byly spáchány.

Sunnitská Saúdská Arábie v sousedním Jemenu od března 2015 vede v čele mezinárodní koalice ofenzivu proti tamním šíitským povstalcům, podporovaným jejím úhlavním rivalem: Íránem. Muhammad bin Salmán je přitom nejen budoucím monarchou, ale zároveň i ministrem obrany. Konflikt si dosud vyžádal na 50 tisíc obětí a až 14 milionům Jemenců, asi polovině obyvatel země, hrozí podle OSN hladomor.

Podle odborníků nemá tažení HRW u argentinských úřadů velké šance. Že by do pátečního summitu stihly žádost zpracovat a souhlasily vydat na korunního prince zatykač, je nepravděpodobné. Muhammad bin Salmán se navíc může spolehnout na diplomatickou imunitu. Gesto je to pro něj nicméně nanejvýš nepříjemné av očích mezinárodní veřejnosti potupné.

V latinskoamerické zemi ho také čeká choulostivé setkání s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem. Jak se nechal slyšet turecký ministr zahraničí Mevlüt Çavusoglu, budoucí monarcha Erdogana požádal v Buenos Aires o setkání. „V tuto chvíli není důvod se s korunním princem nesetkat,“ potvrdil schůzku turecký ministr.