V třetím roce trvání války se ukazuje navíc stále silněji, že to ve vztazích mezi oběma evropskými velmocemi začíná skřípat. Naplno se to projevilo na nedávné mezinárodní konferenci, kterou do Paříže svolal francouzský prezident Emmanuel Macron. Tam mimo jiné naznačil možnost přímého nasazení západních vojáků na ukrajinském bojišti, za což sklidil značnou kritiku. Jako jeden z prvních se proti zmíněnému nápadu postavil právě německý kancléř Olaf Scholz.