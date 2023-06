Byl to přitom právě tento 56letý generál, který po vypuknutí vzpoury žoldnéře veřejně vyzýval, aby se svou akcí přestali. „Obracím se na vedení, velitele a bojovníky Wagnerovy skupiny. My jsme bojovali spolu s vámi, společně jsme zažívali ztráty a společně jsme vítězili. Jsme jedné krve, jsme vojáci,“ říkal Surovikin do médií.