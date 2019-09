Severoirská strana odmítla zprávy o ústupcích v pozici k brexitu

„Spojené království musí odejít (z Evropské unie) jako celek. Chceme rozumnou dohodu, ale ne takovou, která by rozdělovala vnitřní trh Spojeného království,“ uvedla v pátek na twitteru Arlene Fosterová.



„Nepodpoříme žádná ustanovení, která by vytvářela bariéru v obchodě mezi východem a západem,“ pokračovala s odkazem na Severní Irsko a zbytek Spojeného království, který se z jeho pohledu nachází na východě. „Citování anonymních zdrojů většinou vede k nesmyslným článkům,“ dodala.

UK must leave as one nation. We are keen to see a sensible deal but not one that divides the internal market of the UK. We will not support any arrangements that create a barrier to East West trade. Anonymous sources lead to nonsense stories. #frontpages