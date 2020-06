Severokorejská armáda se znovu vrací do dvou demilitarizovaných oblastí. Snížení napětí KLDR odmítla

Pchjongjang Severní Korea znovu vyšle vojáky do letoviska v Diamantových horách a průmyslového komplexu Kesong, které byly kdysi považovány za symboly její spolupráce s Jižní Koreou. Informovala o tom ve středu agentura Reuters. Podle ní Pchjongjang rovněž odmítl přijmout zvláštní vyslance, které chtěl poslat Soul ve snaze snížit napětí na Korejském poloostrově.

Letovisko v Diamantových horách i průmyslový komplex Kesong leží na jihu KLDR, nedaleko hranic s Jižní Koreou. Demilitarizované byly od roku 2018. Podle severokorejské agentury KCNA mluvčí generálního štábu místní armády oznámil, že na obě místa opět zamíří vojáci. Severokorejská armáda rovněž uvedla, že opět zahájí vojenská cvičení, obnoví kontrolní stanoviště u hranic, posílí dělostřelecké jednotky u západní námořní hranice a bude do Jižní Koreje vysílat balony s letáky.



Podle agentury AP avizované kroky znamenají, že se Severní Korea rozhodla přestat dodržovat dohodu z roku 2018 o snížení napětí na Korejském poloostrově.

Oznámení o vyslání vojáků do Diamantových hor a Kesongu učinil Pchjongjang den poté, co do povětří vyhodil styčný úřad obou korejských států v pohraničním městě Kesong na území KLDR. Úřad byl vytvořen v roce 2018 a byl považován za první krok ke zřízení velvyslanectví a k těsnější spolupráci korejských států.

Jihokorejský prezident Mun Če-in ještě v pondělí nabídl, že do Pchjongjangu vyšle zvláštní vyslance, kteří by měli jednat o snížení napětí mezi oběma státy. Měli jimi být prezidentův bezpečnostní poradce Čong Ui-jong a šéf jihokorejské tajné služby So Hun. Podle KCNA ale Kim Jo-čong, sestra severokorejského vůdce Kim Čong-una a vysoce postavená představitelka režimu, „netaktní a zlověstný návrh kategoricky odmítla“.

Jihokorejský prezidentský palác v reakci uvedl, že kritika ze strany KLDR je neomalená a nesmyslná. Vyjádření Kim Čong-unovy sestry podle něj hluboce narušilo důvěru, kterou si mezi sebou vybudovali nejvyšší představitelé obou zemí. Soul podle Mun Če-inova mluvčího už nebude dál akceptovat nerozumné chování Pchjongjangu.

Severní Korea v poslední době stupňuje napětí na poloostrově. Jižní Korea jej o víkendu vyzvala k dodržování dohod v rámci usmiřovacího procesu. Navíc slíbila zakročit proti aktivistům, kteří k nelibosti KLDR posílají přes hranici balony s letáky.

Severní a Jižní Korea zůstávají od války z let 1950-1953 technicky ve válečném stavu, protože konflikt skončil jen příměřím, nikoliv podpisem mírové smlouvy. Nejvyšší představitelé obou zemí se v roce 2018 sešli na třech summitech a slíbili, že budou pracovat na úplném odstranění jaderných zbraní z poloostrova. Od té doby ale vztahy výrazně ochladly.