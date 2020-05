Kim jednal o posílení jaderných schopností KLDR, stanovil novou politiku válečného zastrašování

Pchjongjang Vůdce KLDR Kim Čong-un jednal s vojenským výborem vládní strany o posílení jaderných schopností země, informovala o tom v neděli agentura Reuters s odvoláním na severokorejskou státní agenturu KCNA. Ta podle agentury AFP neuvedla podrobnosti z jednání, ani kdy se schůzka uskutečnila.

„Na zasedání byla stanovena nová politika pro další zvýšení jaderného válečného zastrašovaní,“ uvedla KCNA. Na schůzce ústředního vojenského výboru strany pracujících se podle ní diskutovalo o uvedení strategických ozbrojených sil do vysoké pohotovosti a zvýšení palebné síly.



KCNA neuvedla, kdy se schůzka uskutečnila. Pokud by to ale bylo v posledních několika dnech, šlo by podle jihokorejské agentury Jonhap o první vystoupení Kima na veřejnosti za téměř tři týdny.

Naposledy se severokorejský diktátor objevil na veřejnosti na prvního máje, kdy se účastnil otevření továrny na hnojiva severně od metropole Pchjongjangu. Tehdy šlo o jeho první vystoupení na veřejnosti od 11. dubna a po spekulacích o jeho zdravotním stavu.

Šestatřicetiletý Kim se na žádné veřejné akci v dubnu neobjevil tři týdny a o jeho programu nepsala ani státní média. Tak dlouhá nepřítomnost zavdala popud ke spekulacím o tom, zda Kim není vážně nemocný. Jižní Korea začátkem května s odvoláním na svou zpravodajskou službu uvedla, že Kim se zřejmě stáhnul kvůli obavám z koronaviru. KLDR ale dosud neoznámila ani jeden případ nákazy koronavirem, který se koncem loňského začal šířit do světě z Číny.