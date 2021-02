Situace na Slovensku zůstává kritická navzdory dlouhotrvajícím přísným opatřením

BRATISLAVA/PRAHA Výrazné omezení volného pohybu stejně jako povinnost pravidelného testování při dojíždění na pracoviště zůstane na Slovensku v platnosti nejméně do 19. března. Slovenský parlament totiž v pátek potvrdil dřívější rozhodnutí vlády premiéra Igora Matoviče o prodloužení nouzového stavu.

Slovenská debata ohledně dalšího postupu proti koronavirové epidemii v posledních dnech pozoruhodně připomínala situaci v Česku. Také u našich východních sousedů opozice, především strana Smer – sociálna demokracia exprezidenta Roberta Fica, kritizovala kabinet za opakované prodlužování nouzového stavu. Právě ten tvrdá omezení základních svobod, podobně jako v Česku, umožňuje. Vedle Ficovy strany se přidali i další. „Je to útok na demokracii a občanská práva (…) Vláda si neví rady, jak epidemii zvládnout přijatelnějším způsobem,“ přisadil si Peter Pellegrini, rovněž bývalý premiér a aktuálně šéf opoziční partaje Hlas – sociálna demokracia.



Opozičním formacím to ale nebylo nic platné, vládnoucí koalice disponuje, na rozdíl od Česka, v parlamentu pohodlnou většinou a prodloužení nouzového stavu bylo schváleno – pro bylo 83 zákonodárců ze 118 přítomných.

Situace na Slovensku s ohledem na šíření koronaviru zůstává kritická navzdory dlouhotrvajícím přísným opatřením; nouzový stav tam platí od konce října. Země je rozdělená podle okresů do čtyř tříd podle intenzity epidemie. Vyrazit na výlet do přírody je vesměs povolené jen v rámci okresu, pro delší cesty lidé musí mít negativní test. Bez osvědčení o testu nelze ani v okresech s nejmírnějšími omezeními dojíždět do práce: vláda tímto způsobem lidi motivuje k co největší míře tzv. home office.

Na rozdíl od Česka je na Slovensku otevřená většina mateřských, základních a středních škol pro prezenční výuku.

Matovičova vláda se snažila zkrotit epidemii plošným testováním obyvatel, kterého se zúčastnila většina populace. Ani to nezabralo a šíření viru nabralo v posledních týdnech hrozivých rozměrů. Podle klouzavých průměrů za posledních 14 dní byla země po určitou dobu dokonce co do úmrtí na nemoc covid-19 na jednotku populace nejhorší na světě a i počty nakažených jsou jedny z nejvyšších.