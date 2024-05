Novým premiérem Skotska bude veterán Swinney, všichni soupeři odstoupili

„Je mi velkou ctí, že jsem byl zvolen lídrem SNP. Dám vše, co mám, abych sloužil straně a zemi,“ napsal na síti X Swinney, který do strany vstoupil už v roce 1979. V letech 2000 až 2004 také stál v jejím čele.

Skotská národní strana (SNP) v pondělí po poledni oznámila jméno nového lídra, čímž ukončila diskuse kolem možných dalších kandidátů a jejich šancí na zvolení. Pokud by se o post ucházelo více politiků, volební proces by mohl trvat i týdny a dál by oslaboval stranu.

Zájem o vedení SNP měla i bývalá ministryně financí Kate Forbesová, která už před rokem těsně prohrála proti Yousafovi. Nakonec minulý týden ve čtvrtek ustoupila s tím, že jim jde se Swinneym o to samé. V neděli večer svou částečně protestní kandidaturu stáhl podle Sky News i Graeme McCormick.

Yousaf minulý týden rezignoval po týdnu chaosu, který vyvolalo jeho vypovězení koaliční smlouvy se zelenými, když skotská vláda zrušila svůj klimatický cíl, kterým bylo snížení emisí skleníkových plynů o 75 procent do roku 2030. Uvedl, že ve funkci setrvá do výběru svého nástupce.

Strana SNP po 17 letech v čele skotské vlády ztrácí podporu veřejnosti, a to v souvislosti s vyšetřováním financování SNP, loňské rezignaci tehdejší první ministryně Nicoly Sturgeonové a roli jejího manžela Petera Murrella ve skandálu. Bývalého výkonného ředitele SNP Murrella policie obvinila ze zpronevěry peněz strany.