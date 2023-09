Slováci volí a česká politika je ve střehu. Fico budí v Praze silné emoce, přestěhuje se Nejedlý k sousedům?

Jeho jméno vyvolává v Praze mnoho emocí. Zatímco pro jedny je to respektovaný lídr slovenské levice, pro další jde o nebezpečného populistu, který by neváhal otočit kormidlem slovenské politiky o 180 stupňů. To by mělo zásadní dopady i pro Česko.

Míra sympatií a antipatií lze odtušit od přestřelek, kterých se účastnily všechny zdejší žijící hlavy státu. Už během prezidentské kampaně v Česku Fico vyrukoval proti Petru Pavlovi, kterého označil za amerického agenta a kamaráda slovenské prezidentky Zuzany Čaputové, s níž je expremiér na kordy.