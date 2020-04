Slovensko bude žádat od pendlerů negativní test na koronavirus. Dosud stačilo potvrzení od zaměstnavatele

Bratislava Pendleři při příchodu na Slovensko budou muset od května překládat potvrzení o negativním výsledku testu na koronavirus, aby nemuseli do státní a následně domácí karantény. Vyplývá to z dnešního oznámení slovenského hlavního hygienika Jána Mikase. Slováci za prací dojíždějí zejména do Česka a do Rakouska.

Zmíněné potvrzení o negativním výsledku na koronavirus pro pendlery bude platit jeden měsíc. Pracovníkům z příhraničních oblastí dosud stačilo potvrzení zaměstnavatele o výkonu práce, aby nemuseli při příchodu do země pod Tatrami do karantény. Zvolnění pravidel pro vycestování i pendlery. Překročení hranice se musí zdůvodnit, upozornil Hamáček Za pendlery nově budou považováni například lidé, kteří dojíždějí za prací do vzdálenosti 30 kilometrů po pozemní komunikaci od otevřeného hraničního přechodu. Slovenští hygienici tak zpřesnili dosavadní opatření, podle kterého se zmíněná vzdálenost počítala vzdušnou čárou. Mikas řekl, že slovenské úřady budou od pendlerů přijímat i výsledky testu, který lidé absolvují v zahraničí.

Výjimku z karantény při návratu na Slovensko nově budou mít také slovenští zdravotníci, kteří pracují v Jihomoravském, Zlínském, Moravskoslezském nebo v Olomouckém kraji. Podmínkou bude, že při návratu na Slovensko předloží potvrzení o negativní výsledku testu na koronavirus, které nebude starší 48 hodin. Od minulého týdne musejí až na výjimky všichni lidé vstupující na Slovensko nastoupit do karantény ve státních zařízeních, kde podstoupí test na koronavirus. Po negativním výsledku pokračují v domácí izolaci tak, aby celková délka karantény trvala 14 dnů. Slovenský premiér Igor Matovič na společné tiskové konferenci s Mikasem neoznámil původně ohlášený plán omezení šíření koronaviru v lokalitách s romských obyvatelstvem, z nichž pět již dříve skončilo v karanténě. Jedna ze zmíněných osad na východním Slovensku se stala ohniskem nákazy, testy tam potvrdily několik desítek infikovaných osob. Prymula: Pravidla pro vycestování by se mohla v řádu týdnů zmírnit. Mluví se o cestách do Chorvatska a na Slovensko Matovičova vláda zavedla začátkem dubna testování obyvatel romských komunit v obavě, že v oblastech s nízkým hygienickým standardem by se epidemie choroby covid-19 mohla rychle šířit. Do středy testy potvrdily koronavirus v 16 romských lokalitách.