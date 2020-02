‚Zapsali se svou krví do dějin.‘ Slovensko si připomíná dvouleté výročí vraždy novináře Kuciaka

Kuciakův otec vybídl Slováky k účasti na parlamentních volbách 29. února. V případu Kuciakovy vraždy policie obvinila pět lidí, dva z nich, včetně střelce, vinu u soudu přiznali.

„Chtěl bych požádat o jedno, abyste se zúčastnili voleb a rozhodovali se srdcem a hlavou. Každý hlas je platný,“ řekl z pódia Kuciakův otec Jozef. Sám dříve prohlásil, že v minulosti volil Ficovu stranu Směr-SD, protože se cítil být sociálním demokratem a věřil jejich „blábolům“.

„Zapsali se svou krví do slovenských dějin. Ať se už nikomu nestane to, co jim,“ přimněla dvojnásobnou vraždu chvějícím se hlasem matka Kušnírové na shromáždění na Náměstí Slovenského národního povstání (SNP) v centru Bratislavy. Na stejném místě se před dvěma roky po oznámení násilné smrti mladé dvojice konaly mohutné protivládní demonstrace.

Na jiné místo ve slovenské metropoli svolala na pátek vzpomínkové shromáždění iniciativa Za slušné Slovensko, která stála za podobnými akcemi v minulosti.

Dříve během dne si na bratislavském Náměstí SNP připomenuli výročí vraždy Kuciaka a Kušnírové také diplomaté včetně českého velvyslance na Slovensku Tomáše Tuhého.

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová uctila památku zavražděných u jejich domu ve Velké Mači nedaleko Trnavy, kde je vrah zastřelil. „Mladí lidé, kteří plánovali svatbu a společný život, zemřeli rukou vraha, který chtěl umlčet pravdu. Pokud si objednavatelé vraždy mysleli, že smrt odradí ostatní novináře v odhalování celospolečenských kauz, připočítali se. Co nestihl dokončit Ján Kuciak, dokončí jiní,“ napsala na sociální síti Čaputová. Dříve v tomto týdnu přijala v prezidentském úřadu investigativní novináře a také organizátory vzpomínkových shromáždění.

Two years since we lost Jan Kuciak and Martina Kušnírová. Two awful murders that moved the whole society to ask for justice and resist those, who want to abuse it. We shall not forget. #allforjan pic.twitter.com/SxjJeGGybY