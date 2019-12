Zprostředkovatel Kuciakovy vraždy Andruskó by si měl odpykat 15 let

Pezinok (Slovensko) Prokurátor a zprostředkovatel loňské vraždy slovenského novináře Jána Kuciaka uzavřeli při dnešním líčení novou dohodu o vině a trestu. Na jejím základě by si obviněný Zoltán Andruskó měl odpykat ve vězení 15 let. Proti původnímu návrhu dohody s trestem vězení na deset let měl soud výhrady.

Andruskóvi, kterému původně hrozilo vězení na 25 let až doživotí, při vyšetřování vražd novináře Kuciaka a jeho snoubenky spolupracoval s policií. Také proto se prokuratura rozhodla navrhnout v jeho případě mimořádně výrazné snížení trestu. Běžná dohoda s prokurátorem totiž na Slovensku umožňuje snížit trest obviněnému nanejvýše o jednu třetinu pod dolní hranici trestní sazby, kterou pro daný delikt stanovuje zákon.

O upravené dohodě rozhoduje soud, který označil pro Andruskóa za spravedlivý trest vězení právě nejméně na 15 let. Původně obviněnému hrozilo 25 let až doživotí, spolupracoval však na vyšetřování případu vražd novináře a jeho snoubenky. Slovenský policista byl obviněn z nezákonných lustrací zavražděného novináře Jána Kuciaka Předsedkyně senátu soudu Pamela Záleská v pondělí řekla, že navrhovaná dohoda o vině a trestu je ve stávající podobě spravedlivá jen pro obviněného. „Obviněný Andrusko zobchodoval lidský život, tedy prodal hodnotu, kterou trestní zákon chrání. Zobchodováním lidského života způsobil neodstranitelný následek,“ řekla soudkyně. Prokurátor v reakci upozornil, že Andruskó dobrovolně poskytl informace o vraždě Kuciaka, při které byla zastřelena i reportérova přítelkyně Martina Kušnírová, ale také o jiných trestných činech. V případu zmíněné dvojnásobné vraždy čelí obžalobě další čtyři osoby, které dříve shodně odmítly možnost uzavřít s prokurátorem dohodu o vině a trestu. Líčení s nimi začne v lednu příštího roku.