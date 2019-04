Slovensko spustilo elektronickou evidenci tržeb, zatím pro začínající podnikatele

Bratislava Slovensko spustilo plnohodnotnou elektronickou evidenci tržeb podnikateli. Od začátku dubna je zapojení do systému nazvaného eKasa povinné pouze pro začínající podnikatele a nové pokladny, stávající firmy se budou muset do něj připojit do konce června. Obdobný systém spustila Česká republika v roce 2016.

Podle mluvčí slovenské Finanční správy Ivany Skokanové byla eKasa, která propojí registrační pokladny podnikatelů se systémy Finanční správy, nasazena do provozu úspěšně. Od projektu si stát slibuje vyšší výběr daní a potírání daňových úniků, protože eKasa umožňuje nepřetržitý přístup k údajům z pokladen.



Certifikát pro spuštění online registrační pokladny má zatím jen 25 nových pokladen, které tržby ještě nezaznamenávají. Do konce června bude muset být do eKasy zapojeno stávajících asi 200 tisíc registračních pokladen, ve kterých firmy na Slovensku již léta musejí až na výjimky evidovat tržby v hotovosti.

Dosavadní registrační pokladny nebyly napojeny na systém Finanční správy a údaje ukládaly údaje pouze do své paměti. Daňoví kontroloři na Slovensku v minulosti odhalili vícero případů manipulace s pokladnami, jejichž cílem bylo snižovat vykázané tržby podnikatelů a následně i daní. Právě takovým podvodům by měl systém eKasa zabránit.

Částečnou elektronizaci evidence tržeb na Slovensku dříve zajistila takzvaná virtuální registrační pokladna. Jde o aplikaci, která umožňuje podnikatelům evidovat tržbu přes internet. Podnikatel se tak může rozhodnout, zda bude používat registrační pokladnu nebo zmiňovanou aplikaci.