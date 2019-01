Sněmovna USA schválila návrhy zajišťující finance pro úřady

Washington Americká Sněmovna reprezentantů schválila ve čtvrtek večer dvojici návrhů ukončujících nouzové fungování vládních úřadů. Krátce poté, co díky volbám získali ve sněmovně většinu demokraté, prosadili text, který má zajistit dostatek peněz pro většinu federálních úřadů do konce září. Bílý dům nedlouho před hlasováním varoval, že poradci prezidenta Donalda Trumpa doporučili návrhy vetovat.

Schválené texty nepočítají s penězi, které chce Trump od Kongresu na stavbu zdi na hranici s Mexikem. Kvůli sporu o těchto pět miliard dolarů (112 miliard korun), který demokraté striktně odmítají, již dva týdny nemá část federálních úřadů peníze na svůj provoz, takže musí fungovat v nouzovém režimu.



Zatímco jeden z návrhů zajišťuje finance pro většinu úřadů do zářijového konce fiskálního roku, druhý se týká pouze peněz pro klíčové ministerstvo vnitřní bezpečnosti, které zajišťuje ochranu hranic. Pro něj demokraté navrhli financování pouze do 8. února s tím, že do té doby by se obě strany měly dohodnout na kompromisu týkajícím se peněz na zeď.

Republikáni, kteří ovládají Senát, aktivitu demokratů kritizovali jako „zbytečné hlasování, jež nezajišťuje prostředky k ochraně hranic“.

Trump by v pátek měl se zástupci obou stran v Bílém domě opět o celé situaci jednat.