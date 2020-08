Sociální sítě se baví neobvyklou honičkou. Nudista běžel za divočákem, který mu ukradl laptop

Die Natur schlägt zurück! Wildschweinjagd am Teufelssee!

In der gelben Tüte ist der Laptop des Mannes, deshalb gab er selbst im Adamskostüm alles.

Ich habe anschließend die Fotos dem Mann gezeigt, er hat schallend gelacht und autorisiert, dass ich sie öffentlich machen kann. Es gehört nicht zu meiner Natur, Menschen bloßzustellen. Ich denke, das Leben hat auch lustige Seiten und die darf man durchaus teilen. Also bitte stoppt diese Negativ-Kommentare.



Andreas Krüger Marlene Landauer Petra Nürnberger