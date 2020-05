Po vzoru ‚pražského‘ Koněva. Starosta v Sofii se chce odstranit pomník padlým sovětským vojákům

SOFIA/PRAHA Hlasité ruské reakce na odstranění sochy maršála Koněva v Praze vedly k obrácenému efektu – nad smyslem památníků sovětským osvoboditelům se začali zamýšlet i jinde. Konkrétně v bulharské metropoli Sofie vystoupil jeden z komunálních politiků s iniciativou udělat s bronzovou sochou vojáka Rudé armády to samé co s pražským Koněvem.

Celá kauza začala, když starostovi čtvrti Lozenec Konstantinu Pavlovovi začaly chodit stížnosti občanů, proč za veřejné peníze opravuje pomník padlým sovětským vojákům v parku u bulváru Černý vrch. Menší renovaci platila ruská ambasáda, šéfa čtvrti ale naštval propagandistický humbuk kolem celé věci. „Ruská agentura TASS natočila video, jak bulharští dělníci a umělci kompletně zrenovovali památník v centru Sofie. A to v době, kdy u vás vyhrožovali starostovi Prahy 6,“ řekl Pavlov pro Lidovky.cz.

Poté sedl a sepsal sofijské starostce Jordance Fandakové žádost o odstranění pomníku. „Uctívá sovětské padlé, ale přitom žádné boje v Bulharsku nebyly,“ naráží starosta na skutečnost, že Bulharsko bylo za války původně členem osy Berlín–Řím–Tokio, a když se Rudá armáda v září 1944 přiblížila, státní převrat jí umožnil obsadit území prakticky bez boje. Země pak změnila strany konfliktu a mnoho Bulharů naopak pomáhalo Rudé armádě osvobozovat Evropu.

Starosta Pavlov by chtěl pomník přemístit do muzea, a pokud by se na místě skutečně našly ostatky sovětských vojáků, důstojně je uložit na hřbitov. Prostranství kolem pomníku pak navrhuje přejmenovat na náměstí Anny Politkovské po zavražděné ruské novinářce. „Starostka metropole nereagovala jediným slovem,“ říká Pavlov. „Ale je pravda, že ona je z vládní strany a my jsme opozice, tak je to složité,“ dodává. Fandaková patří ke konzervativní vládní straně GERB, zatímco Pavlov je jedním ze zakladatelů menší partaje Ano, Bulharsko s liberálním programem.

Rehabilitace nacismu?

Místo odpovědi od starostky obdržel Pavlov množství naštvaných, až výhrůžných vzkazů i dopis od ruského velvyslance Anatolije Markova. Diplomat v něm pohrozil, že exhumace ostatků „může být interpretována jako pokus rehabilitovat nacismus“. „Takový postup snad ani není v pořádku, ruská ambasáda měla své výhrady adresovat našemu ministerstvu zahraničí,“ diví se Pavlov a odpověď přeposlal bulharské diplomacii.

Sama městská část Lozenec pomník odstranit nemůže, tak jako to učinili v Praze 6. Podle starosty je třeba povolení ministerstva obrany a památkářů, poté musí rozhodnout rada hlavního města. „Je to proces na celá léta,“ uvádí Pavlov.

Nemá ho ale za nereálný vzhledem k tomu, že bulharské ministerstvo zahraničí spolu s USA a dalšími devíti východoevropskými zeměmi (včetně ČR) podepsalo 8. května deklaraci odsuzující pokusy o přepisování dějin. Konstatuje, že Rudá armáda nepřinesla východní Evropě svobodu, ale další totalitu, tentokrát sovětský komunismus. „Uvidíme, jestli naše vláda jen tak mluví do větru, nebo je v tomto směru schopná nějaké akce. I když moc optimistický nejsem,“ uzavírá starosta.