Soud s Epsteinovou pomocnicí se možná bude opakovat. Dva z porotců zatajili, že byli sexuálně zneužiti

Soud s přítelkyní amerického finančníka a sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina možná selže na procesním pochybení. Poté co byla Britka Ghislaine Maxwellová před týdnem uznána vinnou v pěti z šesti bodů obžaloby, se totiž ukázalo, že dva ze členů poroty v dětství sami čelili sexuálnímu násilí. Maxwellové právníci už avizovali, že chtějí verdikt napadnout u soudu kvůli podjatosti zmíněných porotců.

„Tohle je absolutní fiasko,“ řekl britskému deníku The Times bývalý federální prokurátor Neama Rahmani, který v současnosti předsedá právní asociaci West Coast Trial Lawyers. „Pravděpodobně to skončí jako neplatné soudní řízení,“ myslí si Rahmani. Americká ústava totiž všem obžalovaným výslovně garantuje verdikt „nezaujaté poroty“. Celý proces se tak bude muset opakovat s jinou porotou, což může odsouzení Maxwellové zdržet i o několik let.

Aby toho nebylo málo, obvinění teď s nejvyšší pravděpodobností budou čelit také dotyční porotci. Aby se dostali mezi dvanáct vyvolených, museli totiž nesprávně uvést, že nemají žádnou osobní zkušenost, která by jim zabraňovala rozhodnout nezaujatě. To se v americkém právním systému rovná křivému svědectví, což je federální zločin se sazbou až pět let vězení.

„Vím, jaké to bylo“

Celá věc je o to tragičtější, že se jedná o zcela „nevynucenou chybu“. Ze lhaní pod přísahou se totiž omylem usvědčili sami porotci. Po uzavření procesu, který hrozil Maxwellovou poslat za mříže až na 40 let, se jeden z nich doznal britskému deníku The Independent, že jeho traumatická zkušenost pomohla přesvědčit ostatní porotce o vině Maxwellové.

„Vím, jaké to bylo, když jsem byl sexuálně zneužit,“ řekl dotyčný, známý jako Scotty David, britskému plátku. „Pamatuju si barvu koberce i zdí. Části se dají přehrát jako video – ale nepamatuji si všechny detaily, něco z toho mi splývá,“ dodal. Právě tato informace údajně jeho kolegy přesvědčila, aby věřili klíčovým svědkyním, jejichž výpověď byla důvěryhodná, v některých bodech však nekonzistentní.

Podle žaloby Maxwellová mezi lety 1994 a 2005 s Epsteinem udržovala střídavě milenecký a pracovní poměr. Její hlavní rolí bylo „rekrutování“ jeho budoucích sexuálních obětí, zpravidla mladých dívek před dosažením plnoletosti. Všechny z nich Maxwellovou popsaly jako velmi charismatickou, zdánlivě empatickou ženu, jejíž přítomnost jim dodávala odvahu být s Epsteinem o samotě i na velmi odlehlých místech, jako byl jeho ostrov v Karibiku či ranč v Novém Mexiku.

Konspirační teorie

Právě za tyto služby měla Maxwellová od Epsteina obdržet více než 30 milionů dolarů (663 milionů korun). Na její účet je usvědčený pedofil postupně převáděl mezi lety 1999 a 2007. Maxwellová se ale podle některých výpovědí též osobně účastnila sexuálního zneužívání – konkrétně se mělo jednat o erotické „masáže“, které vedly k pohlavnímu styku mezi Epsteinem a dívkami.

Sám Epstein se již před soud nedostane, poněvadž v roce 2019 spáchal ve své cele sebevraždu. Vzhledem k Epsteinovým blízkým vztahům s britským princem Andrewem, ale také s americkými prezidenty Billem Clintonem a Donaldem Trumpem se záhy rozšířily konspirační teorie hlásající, že se ve skutečnosti jednalo o vraždu. To je však vzhledem k tomu, jak přísně byl střežen, prakticky nemožné.