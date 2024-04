Neodstoupím, řekl Sánchez po kauze manželky. Zlepšeme politickou kulturu, vyzval

„Není to otázka ideologie, jde o respekt a důstojnost, zásady, které jsou více než politické názory...Jde o pravidla hry. Pokud bychom dovolili, aby politiku řídily falešné zprávy, aby obvinění museli prokazovat svou nevinu, aby se ženy musely vrátit do domácnosti, napáchali bychom nevratné škody na demokracii,“ prohlásil španělský premiér. Uvedl také, že tento projev nebyl žádný politický kalkul.

Sánchez, který je premiérem od června 2018, minulý týden oznámil, že si bere do pondělí čas na rozmyšlenou, zda podá demisi kvůli „bezprecedentním útokům“ pravice a krajní pravice na svou manželku. „Potřebuju se zastavit a přemýšlet o tom, zda stojí za to pokračovat v čele vlády, či se této pocty vzdát,“ napsal ve středu Sánchez na síti X.

Sánchezova manželka Begoňa Gómezová není dosud z ničeho obviněna. Před dvěma týdny bylo zahájeno její předběžné vyšetřování kvůli jejím pracovním vazbám na několik firem, které dostaly zakázky či peníze od státu. Podle španělské televize RTVE i dalších médií se podnět k zahájení vyšetřování zakládá pouze na informacích z novin a sama organizace, která ho podala, uvedla, že je na soudci, aby pravost těchto informací ověřil.

Podnět k soudu podala odborová organizace Manos Limpias (Čisté ruce), která má podle místních médií vazby na krajní pravici. Její šéf Miguel Bernad byl v roce 2021 odsouzen ke čtyřem letům vězení za vydírání bank a firem. Letos v březnu ho nejvyšší soud obvinění zprostil, nicméně uvedl, že Bernad na firmy a banky, jichž se kauza týkala, „vyvíjel eticky zavrženíhodný nátlak“.

Bernad Sánchezovo rozhodnutí zůstat ve funkci kritizoval a pohrozil mu dalšími podněty k soudu. „Objeví se dost dalších důkazů, a to nejen proti ní, Begoně Gómezové, ale i proti němu,“ adresoval podle agentury Europa Press výhrůžku i premiérovi. „Věřím, že v nejbližších dnech nastanou události, které ho přimějí situaci přehodnotit,“ dodal Bernad.

Nezmar Pedro opět přežil

„Otázka je jednoduchá: Chceme toto pro Španělsko? Moje manželka a já víme, že diskreditační kampaň neskončí, ale to není to nejpodstatnější, my to zvládneme,“ řekl dnes také premiér Sánchez. Poděkoval zároveň za solidaritu své „milované“ socialistické straně a také všem, kdo ho podporují. Vedení socialistů svého šéfa před několika dny vyzvalo, aby demisi nepodával, a o víkendu Sáncheze podpořily také tisíce lidí na manifestaci v Madridu.

Místní média před projevem premiéra spekulovala, že demisi asi nepodá, ale že by mohl požádat parlament o vyslovení důvěry. Sánchezova koaliční vláda s další levicovou stranou nemá většinu v dolní komoře parlamentu a musí se tam spoléhat na menší baskické a katalánské strany včetně separatistů.

Někteří představitelé katalánských separatistických stran Sánchezovo rozhodnutí přivítali, stejně jako to udělal šéf katalánské odnože socialistů Salvador Illa. Ten také vyzval Sáncheze, aby se zapojil do kampaně v katalánských regionálních volbách, které se tam konají 12. května. Podle průzkumů jsou právě socialisté favoritem těchto voleb, nezískají ale zřejmě dost hlasů, aby tam mohli převzít regionální vládu. Tu tak opět nejspíš povedou katalánští separatisté.

Sánchez není v ostrých politických soubojích žádným nováčkem, pár už jich za svoji kariéru ustál. V roce 2016 například po nátlaku vlivných regionálních lídrů rezignoval na křeslo šéfa socialistů, aby se za sedm měsíců po opětovném zvolení do čela strany triumfálně vrátil.

Loni Sánchez vyvolal předčasné volby, když jeho socialisté prohráli v regionálních a místních volbách, v nichž zabodovali opoziční lidovci. Ti potom parlamentní volby vyhráli, ale socialistům se nakonec povedlo po neúspěšném pokusu lidovců o sestavení vlády udržet se u moci.