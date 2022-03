Německá SPD slaví návrat na výsluní. Po zemských volbách může v Sársku vládnout sama

Němečtí sociální demokraté (SPD) opanovali nedělní volby v Sársku na jihozápadě Německa. Získali v nich 43 procent hlasů a díky tomu, že hned tři menší strany nepřekonaly pětiprocentní hranici, budou mít v novém zemském sněmu absolutní většinu. Po dobu příštích pěti let tak nebudou potřebovat dalšího partnera do vlády. Pro SPD je to návrat na první příčku po dvou desítkách let.