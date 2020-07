Spojené státy dál silně trpí pandemií, v počtu infikovaných a zemřelých následuje Brazílie

Washington/Brasília/Buenos Aires/Mexiko Pandemií covidu-19 celosvětově nejtvrději zasažené Spojené státy za neděli oznámily 59 747 nově potvrzených případů nákazy koronavirem. Vyplývá to z údajů Univerzity Johnse Hopkinse (JHU). V porovnání s rekordními přírůstky z předchozích dní, které podle JHU přesahovaly 65 tisíc infekcí, jde o pokles. Nejvyšší zaznamenaný denní přírůstek za neděli ohlásila Florida.

Spojené státy od počátku epidemie evidují 3 301 820 nakažených, z čehož 135 171 lidí zemřelo. Za posledních 24 hodin v souvislosti s covidem-19 země evidovala 442 úmrtí.



Florida nově ohlásila přes 15 tisíc případů. Pokud by byl stát na jihu USA samostatnou zemí, měl by za 24 hodin čtvrtý nejvyšší denní přírůstek po Spojených státech, Brazílii a Indii, uvádí agentura Reuters. Jde také o vyšší denní bilanci, než kterou na vrcholu epidemie evidovala jakákoliv evropská země, nebo jedno z prvních amerických ohnisek stát New York. Rekordní přírůstek 12 847 infekcí New York zaznamenal 10 dubna.

Na Floridě žije okolo sedmi procent z 328milionové populace Spojených států. Stát rovněž za uplynulý den oznámil rekordní počet provedených testů - bezmála 143 tisíc.



V boji proti šíření nemoci republikánský guvernér Ron DeSantis nařídil uzavřít bary, i nadále ovšem odmítá nařídit povinné nošení roušek. V sobotu se také ve státě, který je Američany i cizinci oblíbenou turistickou destinací, otevřel zábavní park Disney World.

Situace v Brazílii

Brazílie eviduje 631 nových úmrtí v souvislosti s covidem-19 a přes 24 800 dalších potvrzených infekcí. S odvoláním na brazilské ministerstvo zdravotnictví o tom informovala agentura Reuters. V obou případech jde o nižší bilance, než v předchozích dnech. Argentina překonala hranici 100 tisíc potvrzených případů nákazy, Mexiko hlásí bezmála 300 tisíc nakažených.

Brazílie, která je s 210 miliony obyvatel nejlidnatějším státem Latinské Ameriky, od počátku epidemie zaregistrovala 1 864 681 nakažených, z nichž 72 100 zemřelo. Předchozí den brazilské úřady ohlásily 1071 úmrtí a přes 39 tisíc nových případů nákazy.

Jihoamerický stát je co do počtu infikovaných i zemřelých po USA druhou pandemií nejhůře zasaženou zemí na světě. Skutečný počet infekcí i úmrtí v zemi je pravděpodobně mnohem vyšší než udávají oficiální statistiky, domnívají se odborníci, a to kvůli nedostatečnému testování.

Pozitivní test na koronavirus minulý týden potvrdil i brazilský prezident Jair Bolsonaro, který v minulosti závažnost epidemie opakovaně zlehčoval. Covid-19 označil za „chřipečku“, staví se i proti zavádění přísných restrikcí. V pátek prezidentský lékařský tým, který o Bolsonara pečuje, potvrdil, že se prezident „těší dobrému zdraví“.

Sousední Argentina za neděli oznámila 2657 nových infekcí, čímž celková bilance nakažených od propuknutí nákazy vystoupala na 100 166. Latinskoamerická země s 44 miliony obyvatel v půlce března zavedla přísnou karanténu, koronavirové restrikce částečně uvolnila v květnu; na konci června je však kvůli přibývajícím případům znovu zavedla v hlavním městě a jeho okolí. V zemi s covidem-19 zemřelo dosud 1845 pacientů.



Dalších 4482 nových případů a 276 nových úmrtí po nákaze koronavirem za neděli oznámilo mexické ministerstvo zdravotnictví. Celkem se v zemi od počátku epidemie nakazilo 299 750 lidí, z nichž 35 006 zemřelo. Mexická vláda upozornila, že skutečný počet nakažených je patrně podstatně vyšší než oficiální počty.

Jižní soused USA se 126 miliony obyvatel je co do počtu nakažených celosvětově na sedmém místě, kromě Spojených států a Brazílie jich má více také Indie, Rusko, Peru a Chile.