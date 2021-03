Spojené státy vyzvaly k okamžitému přerušení prací na plynovodu Nord Stream 2

Washington Americký ministr zahraničí Antony Blinken ve čtvrtek vyzval všechny subjekty podílející se na projektu Nord Stream 2 k okamžitému přerušení prací na tomto plynovodu. Dodal, že administrativa nového prezidenta Joea Bidena hodlá respektovat dříve přijaté právní předpisy o sankcích na podniky spojené s výstavbou.

Nord Stream 2 má přivádět zemní plyn z Ruska do Německa po dně Baltského moře. Spojené státy svůj negativní postoj k plynovodu zdůvodňují obavou z přílišné závislosti Evropy na ruském plynu.



„Jakýkoliv subjekt zapojený do projektu Nord Stream 2 se vystavuje hrozbě sankcí ze strany USA a měl by okamžitě ukončit práci na tomto plynovodu,“ uvedl Blinken. Upozornil, že americká vláda sleduje snahy o dokončení projektu a vyhodnocuje informace o subjektech, které se „zdají být“ do projektu zapojeny.

Podle ministra je plynovod ruským geopolitickým projektem, jehož cílem je rozdělit Evropu a oslabit evropskou energetickou bezpečnost. „Jak říká prezident, Nord Stream 2 je špatným obchodem - pro Německo, pro Ukrajinu a pro naše spojence a partnery ve střední a východní Evropě,“ uvedl Blinken.

Plynovod v délce zhruba 1200 kilometrů má do Evropy transportovat 55 miliard metrů krychlových zemního plynu ročně. Nynější podmořský plynovod Nord Stream, který je v provozu od roku 2011, má stejnou kapacitu. Plyn z projektu Nord Stream 2 má využívat i Česká republika, která se na něj napojí prostřednictvím nového plynovodu Eugal.