Srbové přesvědčili africké Togo, aby stáhlo své uznání Kosova. Států, které Kosovo uznávají, je už méně než sto

Bělehrad Africké Togo je další zemí, která po srbském přesvědčování ustoupila od svého dřívějšího uznání nezávislosti Kosova. Místní televizi Pink to řekl srbský ministr zahraničí Ivica Dačić. Srbsko v tomto přesvědčování pokračuje přes naléhání Západu, aby od kampaně upustilo v zájmu obnovení dialogu s albánským vedením Kosova. Podle Dačiče uznání už včetně Toga stáhlo 15 států a počet zemí, které Kosovo pokládají za nezávislý stát, tak klesl pod stovku.

„Pokračujeme dál, dokud Kosovo nepochopí, že věc není hotová a že musí přistoupit na kompromis,“ řekl Dačić televizní stanici Pink, blízké srbské vládě. Ministr přitom ukázal diplomatickou nótu oznamující ústup Toga od uznání Kosova a řekl, že vláda malé africké země příslušné rozhodnutí přijala už 28. června.

Podle šéfa srbské diplomacie je cílem Bělehradu dosáhnout toho, aby počet států uznávajících nezávislost Kosova klesl pod 97, tedy pod polovinu ze 193 členů Spojených národů.

„Tím získáme to, že se nebudou moci chovat (kosovskoalbánské vedení), jak chtějí. Nemohou se stát členem OSN, protože to bude Rusko vetovat v Radě bezpečnosti. Ale jestliže Rusko veto nedá, musíme mít většinu členů OSN na naší straně,“ řekl Dačić.

O dalším státu, který se uznání Kosova zřekl, Dačić informoval už 16. srpna ve veřejnoprávní televizní stanici RTS. Tehdy ale neupřesnil, o kterou konkrétní zemi jde, prý kvůli tlaku západních států na prezidenta Aleksandara Vučiče. Tvrdil však, že uznávajících zemí je už méně než sto.

Kosovo zavedlo stoprocentní cla na srbské zboží

Poměrně úspěšnou snahu Bělehradu snížit počet států uznávajících nezávislost Kosova ostře kritizuje Priština a koncem loňského roku kvůli tomu zavedla stoprocentní cla na dovoz srbského zboží. To ale jen oddálilo obnovení dialogu - přerušeného předtím v létě - o normalizaci vztahů Srbska a Kosova.

Srbská vláda návrat k jednacímu stolu podmiňuje zrušením cel. Priština zase trvá na tom, že tak učiní, až Bělehrad přestane s kampaní proti nezávislosti. Navíc si klade podmínku, že výsledkem dialogu musí být bezpodmínečné uznání Kosova Srbskem.

Dačić jako nespravedlivé odmítá naléhání Západu, aby Srbsko přestalo státy vybízet k odvolání starších rozhodnutí o kosovské nezávislosti. „Od roku 2012 Kosovo uznalo něco přes 20 zemí. Jak to, že to nevadilo dialogu? Jak to, že nevadí, když Madagaskar uzná Kosovo, a vadí, když uznání zruší?“ postěžoval si před deseti dny.

Kosovo vyhlásilo nezávislost na Srbsku v roce 2008, necelých deset let poté, co Bělehrad ztratil nad touto autonomní oblastí kontrolu v důsledku náletů NATO. Zásah aliance ukončil tažení srbské armády a policie proti ozbrojené vzpouře kosovskoalbánských separatistů, které se zvrhlo v masakry a etnickou čistku.

Mezi státy, jež nezávislost Kosova uznaly, je například vedle USA i většina zemí Evropské unie, včetně Česka. Na druhé straně odmítavý postoj Srbska podpořily především Rusko a Čína. Kosovo ale neuznalo také pět unijních zemí - Slovensko, Španělsko, Rumunsko, Řecko a Kypr.