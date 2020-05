Státy by měly postupně otevírat hranice před letní sezónou, doporučuje Evropská komise

Brusel Země Evropské unie by měly postupně začít uvolňovat omezení na hranicích před letní turistickou sezónou. Nejprve má přijít na řadu otevírání hranic mezi státy, kde je vývoj nákazy nemocí covid-19 podobně příznivý. Doporučila to ve středu Evropská komise, podle níž by státy při rušení kontrol neměly diskriminovat občany dalších unijních zemí. Ke snížení rizika opětovného šíření nákazy by podle komise mělo přispět dobrovolné využívání mobilních aplikací.

Komise počítá s tím, že v první fázi se začnou postupně otevírat hranice mezi „regiony, oblastmi a členskými zeměmi s pozitivně se vyvíjející a dostatečně podobnou epidemiologickou situací“. K tomuto kroku již sáhly pobaltské země a uvažuje o něm například i Rakousko. Po uvolňování zákazů volají zvláště jihoevropské státy jako Řecko, pro něž je významným zdrojem příjmů turistika.

Hranice s Rakouskem a Slovenskem by se mohly otevřít v červnu. Petříček o tom bude s oběma státy jednat „Víme, jak moc se občané EU těší na letní sezónu a cestování. Velké oběti posledních měsíců umožní opatrné a postupné znovuotevření hranic, prozatím,“ komentovala návrh eurokomisařka pro zdravotnictví Stella Kyriakidisová. Státy by podle komise měly zajistit, aby se přes hranice bez problémů dostávali lidé, kteří míří za prací či za rodinou. Pokud se stát rozhodne, že umožní cizincům cestovat na své území, neměl by nikoho diskriminovat a měl by „dovolit cesty ze všech oblastí, regionů nebo zemí s podobnou epidemiologickou situací“. Teprve ve druhé fázi, kterou komise časově nespecifikovala, by se měly kompletně otevřít hranice celého schengenského prostoru, jenž umožňuje volný pohyb. Státy by i poté měly na svém území uplatňovat nezbytná hygienická opatření, která by měla zajistit, aby se nákaza nezačala znovu šířit. Komise počítá s tím, že teprve po otevření vnitřních hranic v rámci unie se zruší zákaz vstupu cizinců do EU. Ten prozatím navrhuje prodloužit do 15. června. Šéfka EK Ursula von der Leyenová se v březnu stavěla k uzavření hranic mezi členskými státy kriticky a označovala je za krajní řešení. Někteří europoslanci před zveřejněním dnešních doporučení vyzývali komisi, aby tlačila na rychlejší zrušení kontrol na vnitřních hranicích, jejichž otevřenost je podle nich jedním ze symbolů EU. Brusel však zdůrazňuje, že opatření k ochraně veřejného zdraví jsou plně v rukou členských států, jejichž kroky se komise snaží pouze koordinovat. K co možná nejrychlejšímu otevření hranic dnes vyzval unijní země předseda Evropské rady Charles Michel. „Volný pohyb lidí je extrémně důležitá věc,“ řekl Michel během vystoupení v Evropském parlamentu. Dodal, že by členské země mohly v otevírání hranic pokročit již v „příštích dnech“. V rámci letní turistické sezóny by podle EK měly země očekávající příjezd návštěvníků před otevřením hranic zajistit dostatek volných míst v nemocnicích. Turisté by také měli být informováni o hygienických povinnostech a doporučeních platných v konkrétní zemi. Komise proto vytvoří interaktivní mapu, kde budou lidé moci přehledně najít informace o podmínkách pro cestování a aktuální situaci ve všech státech EU. EK rovněž doporučila využívání mobilních aplikací zjišťujících polohu lidí, které mohou pomoci ke zjištění kontaktů potenciálně nakažených osob. Státy by před otevřením hranic měly zajistit, aby mohli turisté dostávat varování na celém území EU bez ohledu na to, jakou aplikaci budou používat. Jejich využívání musí být podle EK dobrovolné a respektovat právo na ochranu soukromí.