Strůjce hackerského útoku na účty celebrit dostal tři roky vězení, čin spáchal ještě jako nezletilý

Tampa (USA) Osmnáctiletý hacker z americké Tampy, který loni v létě využil Twitterové účty politiků a celebrit, aby v bitcoinech získal více než 100 000 dolarů (asi 2,2 milionu korun), v úterý přiznal svou vinu výměnou za tříletý trest vězení. Poté ho bude čekat ještě tříletá podmínka, informoval list Tampa Bay. Za stejný útok byli zadrženi dva další muži.

Grahamu Ivanovi Clarkovi bylo v době, kdy hackerský útok provedl, teprve 17 let. Přiznání viny a dohoda s obžalobou mu umožnila vyhnout se minimální sazbě deseti let vězení, která mu hrozila, pokud by se soud rozhodl soudit ho jako dospělého. Pokud by ale porušil podmínku, pak na něj bude čekat povinný minimálně desetiletý trest.



Clarkovi a jeho společníkům se v červenci loňského roku podařil bezprecedentní kousek, když pronikli do účtů slavných osobností, včetně nynějšího amerického prezidenta Joea Bidena, bývalého amerického prezidenta Baracka Obamy, rappera Kanyeho Westa, šéfa firmy Amazon Jeffa Bezose, podnikatele Elona Muska, bývalého starosty New Yorku Mikea Bloomberga, spoluzakladatele Microsoftu Billa Gatese, celebrity Kim Kardashianové, firmy Apple, Uber a dalších.

Jménem skutečných vlastníků účtů pak rozeslali výzvu, aby lidé posílali platby v bitcoinech, a tvrdili, že jim na oplátku vrátí dvojnásobek. Proniknout se jim podařilo asi do 130 účtů, k rozeslání výzvy využili asi čtyři desítky z nich.

Clark se objevil před soudem prostřednictvím videokonference z věznice v okrsku Hillsborough, kde je zadržován od svého zatčení 1. srpna. Monotónním hlasem odpověděl na sérii běžných otázek soudkyně, kdy potvrdil, že chápe následky svého přiznání a vzdává se práva na soudní proces. Prakticky nic jiného neřekl.



Jeho obhájce David Weisbrod potvrdil, že Clark vrátil všechny bitcoiny, které získal. Podle floridských vyšetřovatelů se do systémů Twitteru dostal díky tomu, že přesvědčil jednoho ze zaměstnanců, že pracuje v IT oddělení firmy. Pak se mu podařilo proniknout do zákaznického portálu Twitteru a ovládnout vybrané účty.