Lídři EU budou s Bidenem jednat o plynu z USA i embargu na ruskou ropu

Evropští prezidenti a premiéři včetně předsedy české vlády Petra Fialy zahájí odpolední schůzku Evropské rady mimořádným jednáním s Bidenem, pro něhož to bude příležitost přesvědčit je k dalšímu přitvrzení sankcí cílených tentokrát na klíčovou oblast vývozu energií.

Unie si od Washingtonu slibuje příslib dalších dodávek zkapalněného zemního plynu, který má částečně nahradit dodávky ruského plynu. Diplomaté však neočekávají, že se vůdci sedmadvacítky shodnou na embargu na dovoz ruské ropy navrhovaném pobaltskými státy a Polskem.

A to kvůli odporu některých zemí v čele s Německem. Šéfové států se patrně neshodnou ani na konkrétnějším časovém výhledu, kdy by se měla EU zcela zbavit závislosti na ruských energiích. Podle navrhovaných závěrů summitu se chystají pouze konstatovat, že by se tak mělo stát „co nejdříve“.

Summitový den v belgické metropoli zahájila dopolední setkání šéfů třicítky členských zemí NATO. Ti by se podle generálního tajemníka Jense Stoltenberga měli shodnout na dalším posilování východního křídla Aliance včetně vytvoření mezinárodních bojových skupin na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku.

Očekává se i příslib další vojenské pomoci Ukrajině včetně ochranných prostředků proti chemickému útoku, z jehož plánování Biden Moskvu podezírá.

Většina členů NATO se však stále nechce angažovat přímo na Ukrajině v obavách z rozpoutání celosvětového konfliktu, proto nejspíš zůstane nevyslyšeno ukrajinské volání po zřízení bezletové zóny či poskytnutí letadel nebo polský plán na vyslání mírové mise.

Na okraj summitu NATO proběhne i vrcholná schůzka ekonomicky vyspělých zemí G7. Jedním z témat vrcholných setkání pak zřejmě bude i otázka, zda by Rusko za svou válku na Ukrajině mělo být vyloučeno ze skupiny G20. Ukončit mu členství navrhuje například Polsko.

V listopadu se bude v Indonésii konat summit zástupců členských zemí a Moskva už oznámila, že se ho ruský prezident Vladimir Putin hodlá zúčastnit. Vyhození Ruska zřejmě nebude jednoduché, země už se navíc zastala Čína.