Summit V4 v Jeruzalémě se ruší. Kvůli neúčasti Polska, které pobouřily výroky Netanjahua o holokaustu

Holokaust je v Polsku stále citlivé téma Jedním z nejcitlivějších témat v současném Polsku je i po mnoha desetiletích od konce druhé světové války holokaust, tedy systematické vyvražďování Židů provozované nacistickým Německem. To mělo na území dnešního Polska mnoho koncentračních a vyhlazovacích táborů. Genocidní politika nacistů zahubila v Polsku asi tři miliony Židů, tedy polovinu z celkového počtu vyhlazených evropských Židů. Podle historiků bylo na 100 tisíc polských židů před holokaustem zachráněno jen díky obětavé pomoci Poláků, z nichž 2000 za to zaplatilo životem. Ostatně mezi Spravedlivými mezi národy, což je izraelský termín označující lidi nežidovského původu, kteří přispěli k záchraně Židů před holokaustem, je nejvíc Poláků, přes 6800. jako příklad by mohl sloužit legendární kurýr mezi polským odbojem a exilovou vládou v Londýně Jan Karski, který publikoval první oficiální zprávy o holokaustu. Jeho snaha ale zůstala bez odezvy. Svět se totiž zdráhal jeho svědectví uvěřit a nepodnikl žádné akce na zastavení holokaustu. Nicméně podle historiků je jisté, že v Polsku před válkou antisemitismus existoval a že někteří Poláci nebránili odstranění židovských spoluobyvatel ze společnost během nacistické okupace. A vedle spousty statečných a odvážných Poláků, kteří za nacistické okupace s nasazením vlastního života zachraňovali židovské sousedy anebo se jim alespoň snažili pomoci, byli i tací, kteří Židy udávali německým úřadům, čímž přímo či nepřímo způsobili jejich smrt. Na začátku tisíciletí Polskem otřásla kniha Sousedé amerického historika polského původu Jana Tomasze Grosse, který píše o událostech z léta 1941 v městečku Jedwabnem. Místní Poláci ve stodole zmasakrovali nejméně 340 Židů. Kniha neukazovala Poláky v roli obětí, jak byli do té doby zvyklí, ale jako pachatele. Gross v knize, která se mimo jiné opírá o studie polského Ústavu národní paměti, napsal, že vraždu spáchali místní Poláci, "zcela normální lidé, montéři, ševci, rolníci, starosta, prostě všichni", zatímco Němci masakru pouze přihlíželi. V roce 1996 za to Gross i jeho žena dostali od tehdejšího prezidenta Aleksandra Kwaśniewského Řád za zásluhy Polské republiky, v lednu 2016 prezident Andrzej Duda požádal o odebrání tohoto řádu. Duda to odůvodnil "pokusem zničit dobré jméno Polska".