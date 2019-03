Supermoderní město za půl miliardy dolarů v ohrožení. Vražda novináře může projekt pohřbít

RIJÁD/PRAHA „Můžete se podívat na tyto starodávné kopce a nevidět nic,“ komentuje vemlouvavý hlas velkolepé záběry na západní pobřeží Arabského poloostrova. „Nebo můžete nevidět nic, co by vás mohlo zastavit,“ pokračuje dál v dvouminutovém reklamním spotu na jeden z nejvelkolepějších projektů saúdskoarabského korunního prince Mohameda bin Salmána, kterým není nic menšího než město budoucnosti zvané Neom.

Neom, což je kombinace latinské předpony „neo“ čili nový a prvního písmene arabského slova „mustaqbal“ neboli budoucnost, by měl vyrůst na pobřeží Arabského zálivu ústícího do Rudého moře, kde prozatím stojí jen pár dovolenkových paláců krále Salmána. A mělo by to být skutečné město budoucnosti, které slibuje nezávislou ekonomickou zónu, energii ze solárních a větrných elektráren, a tím pádem nulové znečištění ovzduší a prostředí.



Voda se tu bude desalinizovat ze zásob Rudého moře a doprava tu bude plně automatická a stoprocentně ekologická. Přislíbené je i centrum biotechnologického a nanotechnologického výzkumu, skleníky pro pěstování čerstvých potravin nebo most překlenující Arabský záliv. Propagační materiály zkrátka působí jako vytržené ze sci-fi románu.



Rozpočet na vybudování města budoucnosti je odhadován na 500 miliard dolarů a o financování by se měla podělit saúdskoarabská vláda, které jako zdroj poslouží její suverénní fond, a místní i zahraniční investoři.

Přijďte se podívat

Projekt představil princ poprvé v říjnu 2017 a slavil velký úspěch. Všechno by možná běželo podle plánu, kdyby o rok později nevstoupil v Ankaře na půdu saúdské ambasády jeden nepohodlný novinář. „Takové věci se bohužel stávají všude,“ prohlásil v nedávném rozhovoru pro CNN Talál al-Majmán, výkonný ředitel Kingdom Holding Company – tu mimochodem založil princ Al-Walíd bin Talál, jeden z těch, na kterého Mohamed bin Salmán uvalil na podzim roku 2017 domácí vězení v hotelu Ritz-Carlton. „Je to nešťastné, nicméně podle nás bychom se měli posunout dál. Saúdská Arábie je zemí příležitostí a velkého potenciálu. Přijeďte se podívat sami, co vám můžeme nabídnout, všichni jste vítaní.“

Jenže tam, kde jsou Saúdi připravení hodit smrt Džamála Chášukdžího za hlavu, svět tak rychle nezapomíná. Od grandiózního projektu se proto distancovala řada zahraničních poradců a investorů včetně architekta Normana Fostera a poradce Daniela L. Doctoroffa.

Přesto má podle státní tiskové agentury výstavba luxusní rezidenční oblasti, v níž se počítá se špičkovými hotely i rozlehlými vilami, začít ještě letos na jaře a první fáze by měla být dokončena v roce 2020. Podle Arab News se nicméně ještě neví, kdo přesně se realizace projektu zhostí, s investory probíhají jednání a jména firem by měla být zveřejněna v dubnu.

Mohamedovi předskokani

Mohamed bin Salmán není jediný, kdo sní o novém velkolepém městě. A někteří už ho v realizaci snu stihli i předběhnout. Ukazuje se sice, že na papíře je to podstatně snazší, ale když máte armádu – a v případě prince peníze –, zvládnout se dá ledacos. Své o tom vědí třeba obyvatelé Barmy. Tam se v listopadu roku 2005 v tichosti všechny státní úřady přestěhovaly z tehdejšího hlavního města Rangúnu, jehož dějiny sahají až do počátku 11. století, do zbrusu nové 320 kilometrů vzdálené metropole Neipyijto, o jejíž existenci do té doby v podstatě nikdo neslyšel a kterou začala vláda budovat do slova na zelené louce jen o tři roky dříve. Přesun se nikdo neobtěžoval nijak zvlášť vysvětlit a dnes v obřím novém hlavním městě žije jen necelý milion obyvatel (pro porovnání v Praze je hustota osídlení 4600 obyvatel na km2, v barmském hlavním městě pouhých 131).

Nové hlavní město si staví i egyptský prezident Sísí. Jeho Nová Káhira uprostřed pouště padesát kilometrů od té staré údajně utěšeně roste a bohaté vrstvy spolu s úředníky by měly brzy začít opouštět potápějící se loď staré Káhiry (a to doslova, město bylo založené v roce 969) úpící pod náporem dopravy a chudoby.

I když realizace, stejně jako finální fungování, mají u obou projektů k ideálu hodně daleko, na rozdíl od Neomu skutečně vznikly nebo vznikají. Saúdskoarabská státní média sice tvrdí, že se projekt rozhodně uskuteční, ale podle Financial Times korunní princ na setkání s byznysmeny po vraždě Chášukdžího v podstatě připustil, že do jeho projektu nebude nikdo investovat celé roky. A to, že v brožurkách slibované bílé pláže a sněhem pokryté vrcholky okolních hor tyčících se do 2500 metrů jsou ve skutečnosti pruh země sevřený mezi nehostinnými skalisky a mořem plným žraloků, je vlastně už jen detail.