Švédsko bojuje proti vynuceným sňatkům. Schovejte si lžičku do spodního prádla, radí úřady dívkám

Göteborg Švédské město Göteborg zvolilo novou taktiku v boji s vynucenými svatbami dívek. Doporučuje ženám, které mají strach, že budou odvezeny do cizí země a tam donuceny se provdat, aby si do spodního prádla schovaly kovovou lžičku. Ta pomůže při jejich odhalování v průběhu letištní kontroly.

Nucená svatba, stejně tak jako ženská obřízka, jsou ve Švédsku nelegální praktikou, a to i v případě, že se odehrají na území cizího státu. V roce 2016 byl v zemi odsouzen muž za to, že vylákal svou dceru na cestu do Afghánistánu a přinutil ji zde ke svatbě. Nešlo přitom o ojedinělý případ.



Dívky, které jsou nuceni ke vstupu do manželství, jsou často obklopeny úzkým rodinným kruhem a není pro ně jednoduché dovolat se pomoci. Kovová lžička uložená ve spodním prádle funguje jako alarm pro letištní personál, uvedla agentura Reuters.



„Lžičku zaznamenají detektory kovu, když někdo prochází přes bezpečnostní kontrolu,“ vysvětluje Katarina Indegardová, která se zabývá problematikou vynucených svateb. Vyškolení zaměstnanci letiště, kteří tento dohodnutý signál znají, následně odvede dívku stranou, kde jim může svou situaci popsat v soukromí a bez dohledu rodiny. „Je to pro dívky poslední šance, kdy mohou zalarmovat úřady,“ dodává Idegardová.

Osvědčená metoda

Göteborg je druhé největší švédské město s velmi silnou přistěhovaleckou komunitou. Odvádění žen na předem připravené svatby v zahraničí je zde poměrně častým problémem.

Oficiální statistiky, které by udávaly počet žen a nezletilých dívek přinucených ke svatbě v cizí zemi, sice neexistuje, ovšem národní linka, kde se tyto případy dají hlásit podle Idegardové v roce 2017 přijala 139 relevantních telefonátů.

Indegardová navíc uvádí, že ve Švédsku žije dalších 38 000 dívek a žen, které absolvovaly ženskou obřízku. Pocházejí ze Somálska, Eritreje, Etiopie, Egypta, Gambie a dalších zemí.