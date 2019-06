Švédsko zavede revoluční změnu, prodej alkoholu po webu. Donáška ale potrvá několik dní

STOCKHOLM/PRAHA Státní firma Systembolaget, která jako jediná smí ve Švédsku prodávat alkoholické nápoje s obsahem nad 3,5 procenta, zahájí od července prodej na webu. Jinak ale zůstává restriktivní přístup státu k pití zachován.

Dostat ve Stockholmu, Göteborgu či kdekoli jinde ve Švédsku třeba v sobotu odpoledne nebo v neděli chuť na láhev vína či něčeho tvrdšího znamená, že budete mít smůlu: žádný takový alkohol neseženete.

Od 1. července přichází v severské zemi co do nákupu alkoholu změna, kterou mnozí mají za téměř revoluční. Monopolní státní firma Systembolaget totiž začne nabízet alkoholické nápoje v internetovém prodeji. Pro ty, koho popadne „rychlá chuť“, se ale mnoho nezmění.

Švédsko patří k zemím, kde je prodej alkoholu výrazně regulován a stát se snaží jeho konzumaci různě znepříjemnit. Veškeré nápoje s obsahem alkoholu nad 3,5 procenta (v praxi tedy všechny s výjimkou „lehkých“ piv) smí ve Švédsku ve svých obchodech prodávat pouze státem vlastněná firma Systembolaget a potenciálním pijákům to rozhodně neulehčuje: prodejních míst není mnoho (ve venkovských oblastech to může být k nejbližšímu takovému místu i desítky kilometrů daleko), obchody mají striktně danou otevírací dobu (ve všední dny zavírají v 19 hodin, v sobotu již v 15 hodin a v neděli je zavřeno úplně) a nakupovat mohou pouze zákazníci starší dvaceti let, což se přísně kontroluje.

V zemi jsou zakázané zvýhodněné nabídky za větší odběr. Striktně omezená je i konzumace alkoholu v restauracích a barech, prakticky nikde se nesmí pít na veřejných místech.

Doručíme, ale potrvá to

Spuštění celoplošného prodeje alkoholu po internetu předcházela několikaletá zkušební doba, kdy se systém testoval v menších oblastech. A jistě to neznamená, že s prvním červencem ve Švédsku vypuknou alkoholové orgie.

„Musíme jít s dobou, a dodávky až před váš práh jsou toho výrazem. Na státním monopolu na prodej alkoholu to ale nic nemění... restriktivní politika vůči alkoholu má mezi obyvatelstvem širokou podporu,“ řekla listu The Local švédská ministryně sociálních věcí Lena Hallengrenová.

I pro nákupy alkoholu na webu bude platit minimální věková hranice a kdo by si myslel, že si v sobotu odpoledne vzpomene a lahve mu kurýr doručí včas pro večerní party, ten se nedočká. „Dodací lhůty budou v rozmezí čtyř až šesti dnů,“ konstatoval zástupce Systembolagetu.

Nebezpečná droga, drahá neřest

Švédsko uvaluje na výrobky obsahující etanol spotřební daň ve výši téměř 5000 eur na hektolitr (na půllitr čtyřicetiprocentního alkoholu to dělá v přepočtu asi 260 českých korun na láhev). To je nejvíce v EU a téměř pětinásobek v porovnání s Českem, kde stejná daň činí 57 korun (po nedávno schváleném zvýšení to bude 64,50 korun). Alkohol se tak řadí k několika málo komoditám, které jsou ve Švédsku – při zohlednění průměrného příjmu, který je v severské zemi v porovnání s Českem dvaapůlnásobně vyšší – výrazně dražší.

Viděno z Česka, kde je prodej alkoholu svázán jen s minimem omezení, se švédský přístup jeví jako extrémně restriktivní. Ve skutečnosti ale taková regulace není výjimkou: podobný přístup platí i v jiných skandinávských státech kromě Dánska, stejně jako například v USA, Kanadě či Austrálii. Zcela či téměř úplně je výroba a konzumace alkoholu zakázána v mnoha většinově muslimských zemích.

Optikou statistických čísel se švédský přístup, který se k alkoholu chová jako k nebezpečné návykové droze, vyplácí. Podle nedávno provedeného průzkumu má „náchylnost k alkoholu“ jen 4,4 procenta Švédů. Naproti tomu Česko patří s průměrnou přepočtenou spotřebou téměř 12 litrů alkoholu na hlavu (více než např. v Rusku) ke světové špičce a loňský rozsáhlý průzkum ukázal, že závislostí na alkoholu je v tuzemsku ohroženo asi 900 000 lidí, tedy více než desetina dospělé populace.