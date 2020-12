Stockholm Švédsko bude poprvé doporučovat nošení roušek, a to ve veřejné dopravě. Kromě toho na měsíc zavře veřejná zařízení, pokud nejsou nezbytně důležitá, jako například plovárny nebo knihovny. Oznámil to švédský premiér Stefan Löfven. Do švédských statistik v pátek přibylo 9654 nových případů koronavirové nákazy, což je dosud nejvíce.

‚Strašný rok pro Švédsko.‘ Pandemii jsme vůbec nezvládli, naše strategie byla chybná, přiznal švédský král Překonán tak byl rekordní nárůst ze čtvrtka, kdy do statistik přibylo 8881 případů, vyplývá ze statistik švédského zdravotního úřadu.

Švédsko známé svým poměrně benevolentním přístupem vůči pandemii zavedlo dosud nejpřísnější opatření proti šíření viru. „Není možné se vrátit k normálnímu každodennímu životu. Pandemie je otázka života a smrti,“ řekl Löfven na tiskové konferenci.

Švédsko se nyní potýká s prudkou druhou vlnou pandemie a rekordní počty nových případů evidovalo téměř každý týden v uplynulých dvou měsících. V desetimilionové skandinávské zemi se přitom dosud nakazilo 357 466 lidí. Dohromady má covid-19 ve Švédsku 7993 obětí, z toho 100 přibylo do průběžné bilance v pátek. „Situace je nadále velmi vážná,“ řekl Löfven. Švédsko se zabývá vysokým počtem úmrtí v domovech důchodců. Často tam chybí lékaři i sestry Až do 24. ledna zůstanou podle premiéra uzavřené posilovny, plovárny a knihovny. Roušky by podle něj měli nosit cestující v prostředcích veřejné dopravy ve špičkách. Podle premiéra dosud Švédsko přijímalo správná opatření v pravou chvíli a činí tak i nyní. Například už od 20. listopadu Švédsko zakázalo podávat v restauracích, hospodách a barech alkohol po 22:00 hodině. Nově bude tento zákaz platit už od 20:00. Švédské úřady jsou terčem kritiky kvůli tomu, že nedokázaly před infekcí ochránit zejména nejzranitelnější občany v domovech seniorů. Za selhání to označil i král Carl XVI. Gustav. Švédský experiment s promořováním dopadl s nejasným výsledkem. Je to záhada, diví se ‚místní Prymula‘ Švédsko má sice největší počet úmrtí souvisejících s covidem-19 v poměru k počtu obyvatel ze severských států, ale ze srovnání s leckterými dalšími evropskými zeměmi nevychází nejhůře. Například srovnatelně lidnatá Česká republika k pátku eviduje už 610 006 případů nákazy koronavirem a 10 163 úmrtí pacientů s nemocí covid-19. Švédsko se přitom ve své strategii boje proti nemoci covid-19 až dosud vyhýbalo nařizování roušek a uzávěr a jeho strategie je ve světě vnímána jako značně neortodoxní.