Švýcaři odhlasovali zákon zakazující homofobii. Referendum rozdělilo zemi podle jazykových hranic

Ženeva Švýcarští voliči v nedělním referendu odhlasovali zákon zakazující diskriminaci na základě sexuální orientace. Podle deníku The Guardian pro zákon hlasovalo přes 63 % voličů, výsledky ovšem ukázaly rozkol mezi frankofonními a německy mluvícími kantony. Zatímco první legislativu podpořili, druzí hlasovali proti.

Zákon trestá veřejné zostuzování či diskriminaci lidí na základě jejich orientace, ale nevztahuje se na soukromou konverzaci. Norma, která pro případné provinilce předpokládá až tři roky za mřížemi, rozšířila stávající anti-rasistickou legislativu.



Ve Švýcarsku byla dosud zakázána diskriminace na základě rasy, náboženského vyznání či etnického původu, nicméně na rozdíl od jiných západoevropských zemí chyběl zákon výslovně chránící před znevýhodňováním příslušníky sexuálních menšin. Trest má nově hrozit i tomu, kdo podněcuje k nenávisti vůči těmto lidem nebo proti nim šíří propagandu.

O zákonu, který schválila švýcarská vláda již v prosinci 2018, se hlasovalo kvůli odporu pravicové aliance stran EDU (Konfederační demokratická unie) a SVP (Švýcarská lidová strana), která se snažila v referendu návrh zablokovat. Aliance jej považuje za cenzuru, omezení svobody slova.

„Ani nevíme, jestli budou povoleny vtipy o gayích,“ uvedl v televizním vysílání člen SVP Benjamin Fischer. „Někdo říká že ano, někdo říká, že budou trestné. Žijeme v zemi se svobodou projevu, lidem by mělo být dovoleno myslet si, co chtějí, a říkat, co se jim zlíbí - i když je to trochu hloupé nebo nevhodné,“ dodal Fischer.

Podporovatelé zákona jsou nadšeni, podle BBC tolik hlasů ani nečekali. „Výsledky referenda jsou výrazným signálem přijetí leseb, gayů a bisexuálů. Po tomto jasném úspěchu chce LGBT komunita využít příznivou situaci k přijetí zákona o stejnopohlavních sňatcích,“ uvedl Růžový kříž, švýcarská organizace obhajující práva homosexuálů. V současnosti místní legislativa povoluje civilní svazky, manželství ale homosexuálové uzavírat nemohou.

Zajímavé na referendu bylo jeho demografické rozdělení. V kantonech Schwyz, Ur a Appenzell-Innerrhoden, kde se mluví německy, hlasovalo přes 50 % voličů proti zákonu. Naopak v italsky mluvícím kantonu Ticino na jihu země bylo pro zákon 66 %. Nejvyšší podporu měl zákon ve frankofonních kantonech, v Ženevě 76 %, ve Vaudu dokonce 80 %.

V žebříčku sdružení ILGA-Europe, který hodnotí dodržování práv LGBT skupin, je Švýcarsko na 23. místě. „Mnoho lidí si myslí, že naše země je velmi moderní,“ řekla členka SWO (Švýcarská organizace leseb) Anna Rosenwasserová BBC. „Možná jsme bohatí, ale moderní úplně nejsme. U lidí z LGBT komunity je například pětkrát vyšší riziko sebevraždy, než u heterosexuálů. Ještě se tedy necítíme zcela bezpečně,“ uzavírá.