Syrský uprchlík, který chtěl kandidovat do Bundestagu, po výhrůžkách svou kandidaturu stáhl

BERLÍN Syrský uprchlík Tareq Alaows stáhl svou kandidaturu do německé sněmovny, kam se chtěl dostat za Zelené. Dle svých vlastních slov čelil Alaows masivnímu rasismu a výhrůžkám, což jej donutilo znovu zvážit, zda do voleb hodlá jít. Syřan dodal, že obrovský zájem lidí o jeho osobu ukazuje, co může uprchlík dokázat.

Jednatřicetiletý rodák z Damašku Tareq Alaows v úterý oznámil, že stáhne svou kandidaturu do Německého spolkového sněmu. Že bude za Zelené kandidovat uvedl před měsícem a vyvolal obrovský zájem a ohlas veřejnosti i médií. Alaows podle Deutsche Welle řekl, že dostal spoustu výhružných zpráv a čelil prý masivnímu rasismu. V Libyi hrozí ‚syrský scénář‘. Západní státy jen přihlížejí ztrátě vlivu, který si rozebírají Rusko a Turecko „Obrovský zájem veřejnosti způsobený mou kandidaturou jasně ukazuje, co můžeme my uprchlíci dokázat,“ uvedl Alaows v prohlášení při stahování kandidatury. „Bohužel žijeme ve společnosti, která postrádá nějaký prostor, kde by nebyla uplatňována diskriminace. Je na každém z nás se tím aktivně zabývat a snažit se to zlepšit alespoň v našem nejbližším okolí,“ dodal.

„Závažné výhrůžky proti mé osobě a především proti mým blízkým jsou hlavním důvodem, proč stahuji svou kandidaturu,“ vysvětlil Syřan, který do Německa přišel před šesti lety. Dodal, že mu smrtí vyhrožovali především krajně pravicoví extremisté.

Alaows měl kandidovat do Bundestagu za svůj domovský Oberhausen v Severním Porýní-Vestfálsku. V současné době kvůli ochraně svého soukromí dokonce odstoupil z lokální frakce Zelených. Alaows ještě před sedmi lety studoval práva v syrské metropoli Aleppo ve svém rodném Damašku. V době, kdy začala občanská válka, se účastnil pokojných protirežimních protestů, spolupracoval také se syrským Červeným půlměsícem. Do Německa se rozhodl uprchnout před pronásledováním v roce 2015. „Chtěl jsem jen bezpečný a důstojný život,“ řekl deníku Der Tagesspiegel Alaows, který se naučil mluvit německy během několika měsíců. Životní podmínky uprchlíků ho ale nepříjemně překvapily, a proto po pár měsících založil organizaci usilující o větší zapojení uprchlíků do společnosti a o jejich lepší ubytování. A to byl právě důvod jeho nyní už neaktuální kandidatury.