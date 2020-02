Talentované Čechy v Británii rádi přivítáme i po brexitu, říká velvyslanec v rozhovoru pro Lidovky.cz

PRAHA Britská vláda musí nyní z brexitu učinit úspěch, aby posílila jednotu království, řekl v úterý v rozhovoru pro Lidovky.cz britský velvyslanec Nick Archer. Doufá, že britský premiér Boris Johnson již brzy přijme pozvání do Prahy.

Lidovky.cz: Británie odchází po 47 letech z Evropské unie. Cítíte nostalgii, nebo jste rád, že jste konečně pryč?

Pro nás diplomaty je to další fáze. Bylo by hloupé se snažit nyní hodnotit kvalitu či užitečnost posledních 47 let. Lidé zkrátka řekli, že chtějí změnu a naší prací je připravit co nejlepší smlouvy a byznysové příležitosti pro Británii. Máme před sebou velmi náročný rok a já nemám příliš času na reflexi, teď přemýšlím o nepřeberném množství úkolů, které mám. Tím se nesnažím vaší otázce vyhnout, jen reflektuji fakt, že ve chvíli, kdy se spolu bavíme, je Velká Británie stále členem EU.

Lidovky.cz: Premiér Boris Johnson oznámil, že chce mít všechny dohody s EU hotové do konce roku. Lze to stihnout?

Podle mě lze. U nás doma máme rčení: „Where there is a will there is a way“ (Kde je vůle, tam je cesta – pozn. red.). Pokud budou obě strany chtít, můžeme do konce tohoto roku dosáhnout řešení.

Lidovky.cz: Máte ale na stole skutečně hodně agendy. Na dohody o rybářských oblastech je například čas jen do července, jednání ale mají začít počátkem března. Jen říkám, že na to zkrátka není moc času…

V tom máte pravdu. Nicméně předpokládat neúspěch vám při vašem snažení příliš nepomůže. Dokázali jsme, že věci označované za nemožné lze dotáhnout do konce. Myslím, že budeme schopni dosáhnout rychlé dohody. Rozsah témat nutných k řešení vás sice může ohromit, ale pokud je rozložíte na jednotlivá opatření, není to takový problém. Tím neříkám, že to bude snadné. Každý člen Unie má své zájmy a míra flexibility každé vlády je omezená.

Lidovky.cz: Bude mezi prioritami jednání o spolupráci tajných služeb?

To nemohu v tuto chvíli komentovat a nebylo by to ani příliš moudré. Od zemí visegrádské čtyřky jsme ale například v listopadu během jednání slyšeli, že bezpečnostní oblast má vysokou prioritu. Jestliže se tedy shodneme na tom, že boj proti zločinu je podstatný, neměl by být problém na tom najít shodu. To vše ještě uvidíme.

Lidovky.cz: Británie začátkem minulého týdne oznámila, že datovou síť 5G bude ve Spojeném království z části budovat čínská firma Huawei, o které se dlouho mluví jako o bezpečnostním riziku. Máme to chápat tak, že je pro vás čínské technologické know-how lákavější a umožní vám vybudovat si náskok nad Evropou?

Opravdu si nemyslím, že rozhodnutí okolo sítě 5G je snahou předbíhat Evropu. Už měsíce říkáme, že v případě zapojení firmy Huawei jde především o management všech možných rizik. Oznámení našeho rozhodnutí předcházela dlouhá a odborná diskuse, z níž vzešlo usnesení o tom, jaký risk ještě můžeme tolerovat. Pokud bych ale měl být zcela upřímný – nejde nám o to, být před nebo za nějakou zemí. To není naše motivace. V případě 5G nám jde o přání britského zákazníka, kterému hodláme co nejrychleji poskytnout špičkové digitální služby. To je, podle mě, ten kýžený profit. Navíc nám to umožňuje zůstat globálně konkurenceschopní, což ospravedlňuje i jistou míru rizika. Je to lepší přístup než rovnou vyloučit z procesu tu či onu firmu.

Lidovky.cz: Pokud upřednostňujete management rizik, nebylo by moudřejší firmy jako právě Huawei vynechávat?

To není způsob, jakým chápu management rizik já. Je to o možnostech přijmout řešení, která jsou sice riziková, ale v porovnání s jejich výhodami jsme stále ochotni je přijmout za svá. Je to jako přebíhání silnice mimo přechod.

Lidovky.cz: Nebojíte se, že může připuštění Huaweie ovlivnit vaše budoucí jednání se Spojenými státy? Trumpova administrativa dala ostatním státům jasně najevo, že nechce tolerovat spolupráci s Huaweií při budování národních 5G sítí.

Domnívám se, že by asi mohlo. Naše vyjednávání o obchodní dohodě s Čínou ale určitě nezačneme těmi nejproblematičtějšími otázkami. Nepochybně se najde řada věcí, o kterých zkrátka nebudeme ochotni diskutovat ani s Amerikou. Lidé občas mívají pocit, že Britové prchají z evropského společenství, jen aby se vrhli do náruče Američanů. Tak to ale není. Chceme být schopni zaujímat vlastní stanoviska a docházet k vlastním závěrům. Zároveň jsme si vědomi rizik spojených se sítí 5G od Huaweie, ale teď o ní víme více než kterákoliv jiná země na světě. Souhlasíme s USA a dalšími státy, že se trh v této oblasti musí diverzifikovat a jsme připraveni s nimi spolupracovat.

Lidovky.cz: Tomu rozumím. Na druhou stranu svoboda mimo struktury EU může znamenat také nové formy hrozeb ze strany Číny či Ruska. Nebudete to mít těžší?

To uvidíme. Zatím na to máme pozitivní náhled, lidé ve vládě i mimo ni se těší na možnost být nezávislou silou dobra. Možná občas přehlížíme naše vlastní úspěchy. Jsme například stále členem ekonomik G7, jsme stálým členem Rady bezpečnosti OSN a máme vlastní jaderný arzenál. Jsme velmi nezávislý aktér mezinárodní politiky.

Britský velvyslanec Nick Archer a Wolfie.

Lidovky.cz: Očekává Británie po odchodu z EU odliv migrantů ze země?

Ne, to neočekáváme. Naší zkušeností je, že příliv nebo odliv občanů je založený na atraktivitě samotného trhu. Očekáváme, že britská ekonomika bude silná a poroste, tudíž do budoucna počítáme se zahraničními pracovníky. Chceme mít ale větší kontrolu nad tím, kdo do země přichází a co nabízí. Na základě toho máme v plánu vybudovat bodový migrační systém založený na vzdělání, pracovních či jazykových schopnostech a zkušenostech.

Lidovky.cz: Tedy podobně jako australský model, jenž zohledňuje věk, vzdělání, jazykovou výbavu či pracovní zkušenosti?

Tomu to bude velice blízké. Australský model na nás pozitivně zapůsobil.

Lidovky.cz: Podle poslední zprávy Poradního výboru pro migraci, která byla publikována v úterý, není tento model doporučený…

V tomto ohledu bude muset vláda jednat, ale výboru nasloucháme. Bavíme se teď o tom, čeho chceme do budoucna dosáhnout, ale tato zpráva je rozhodně jedna z věcí, které budeme bedlivě sledovat. Lidé předpokládají, že brexit je namířený proti cizincům, ale tak to není. Když se podíváte na poslední průzkumy veřejného mínění, tak od referenda lidé vnímají cizince mnohem liberálněji, z čehož plyne, že brexit byl mnohem více o kontrole než o migraci.

Lidovky.cz: Mluvil jste o atraktivitě britského trhu a britské univerzity dozajista přitahují zahraniční studenty, kteří po dokončení studií v zemi zůstávají. Neobáváte se, že se to po brexitu změní?

Rozhodně ne.

Lidovky.cz: Bude tedy britská vláda nadále podporovat studentské programy, jako je Erasmus a Erasmus+, což dozajista znamená, že Spojené království bude muset tyto programy spolufinancovat?

Jsme připraveni investovat do výměny studentů. Brexit je pro nás spíše o větším dosahu ven než uzavírání se dovnitř. V Británii panoval pocit, že přístup, jaký mají na naše univerzity zahraniční studenti z EU, by měl být poskytnutý i studentům z dalších zemí. Byli jsme nespokojení se situací, kdy diskriminujete talentované lidi jen proto, že se narodili v Indii, a ne například v Itálii.

Myslím, že budoucí model zahraniční spolupráce bude ignorovat národnost a bude se orientovat na talent. Dopad toho by ale neměl být negativní vůči evropským nebo českým studentům. Zatím ale není jasné, zda tato meziuniverzitní spolupráce bude pokračovat na bázi programu Erasmus nebo#jiné formě. Záleží na tom, s jakou nabídkou přijde EU. Jisté je ale to, že rozhodně nebudeme zavírat dveře našich univerzit před zahraničními studenty.

Lidovky.cz: Kdybyste tedy měl něco říct typickému českému studentovi, jenž touží po studiu ve Spojeném království, co by to bylo?

Pokud máte talent, budete v Británii více než vítaný. Chci ale, aby všichni Češi věděli, že pokud chtějí žít, studovat, podnikat ve Spojeném království, sobotou se pro ně nic nezmění.

Rozhovor s velvyslancem Nickem Archerem.

Lidovky.cz: Pojďme k budoucnosti Spojeného království. V posledních volbách zvítězila ve Skotsku Skotská národní strana, v Severním Irsku také posílily síly toužící po nezávislosti. Neobáváte se rozpadu království?

Co se týče výsledků loňských voleb, je velice těžké dávat dohromady brexit a vítězství nacionalistů. Ve volbách, které předcházely těmto, naopak zvítězili v Severním Irsku unionisté a konzervativci si vedli velice dobře ve Skotsku. Současné změny jsou podle mého názoru založené spíše na oblibě jednotlivých kandidátů než na tématu nezávislosti.

Vláda, kterou reprezentuji, musí v tuto chvíli učinit z brexitu úspěch. A tím, že se jí to podaří, určitě posílí i jednota celé unie. Všeho je možné dosáhnout, ale je to stejné jako s vyjednáváním dohod během jednoho roku. Musíme mluvit o tom, že chceme zemi celistvou a sjednocenou, ne o tom, zda výsledky voleb naznačují, že se unie rozpadá.

Lidovky.cz: Plánuje britské ministerstvo zahraničí nějaké změny po brexitu? Jako například uzavírání, nebo otevírání nových ambasád?

Během posledních pár let jsme otevřeli několik nových velvyslanectví. Expandujeme a celá síť je větší, než byla. Nejsem si vědom toho, že bychom otevírali nové, jelikož současné kapacity jsou více než dostačující. Změny se plánují v rámci toho, jak budeme fungovat v rámci mezinárodních organizací, protože po odchodu z EU se z nás stane nezávislý hlas. Změnou určitě projde naše diplomatické mise v Bruselu. Já osobně v rámci naší sítě ambasád očekávám prudký nárůst energie. Budeme totiž sami a zastupovat sami sebe.

Lidovky.cz: Zní to, jako byste dával doporučení dalším zemím, že je příjemné se nadechnout mimo struktury EU…

Vzhledem k naší situaci je to jiné. Velikost naší ekonomiky, naše přítomnost ve světě, geografická pozice nám něco umožňují. Ne všechny státy mají tyto příznivé podmínky. Naší vládě umožnily, aby občanům nabídla možnost odejít. Nemám rozhodně žádné doporučení pro Čechy, ale vždy bych lidi pobízel k tomu, aby se zamýšleli nad tím, jaké jsou jejich podmínky. My například nejsme obklopeni členskými státy.

Lidovky.cz: V minulosti jste pracoval pro prince Charlese. Je něco, co byste ze své zkušenosti mohl říct o současné situaci v královské rodině?

Věc, kterou my bývalí zaměstnanci královské rodiny nikdy neděláme, je interpretování jejích činů. Čistě z faktického hlediska: Britové mají často mnoho domněnek o tom, co královská rodina dělá. Pravdou je, že jediný, kdo má v královské rodině jasnou roli, je monarcha, královna. Neexistují pravidla pro její potomky. A tedy každý může dělat vlastní rozhodnutí. Sice je musí konzultovat s královnou, ale pokud byste se podívali na královskou rodinu zblízka, zjistili byste, že každý má jinou roli, jiná vystoupení, jinak často. Někteří pracují, jiní ne. A k posledním událostem mohu říct jen to, že šlo o jejich individuální rozhodnutí.

Lidovky.cz: Nedávno navštívil Českou republiku zástupce ministryně vnitra Brandon Lewis, jsou v plánu nějaké další návštěvy?

V současnosti je na stole nabídka panu premiérovi Borisi Johnsonovi a já doufám, že ji využije, ale zatím neexistuje žádný plán.