Tanky, stíhačky, vojáci. Trump konečně dostane přehlídku, po které roky toužil

WASHINGTON/PRAHA Přicházejí změny. Donald Trump se rozhodl, že v hlavním městě USA Washingtonu změní tvář oslav Dne nezávislosti. Poprvé v historii bude součástí armáda, vystaveny budou tanky, nad Kapitolem přeletí stíhačky a prezident sám bude mít proslov. Novinkou také budou protesty. Opozice se obává, že prezident změní oslavy v prezidentskou kampaň.

„Budeme mít skvělý 4. červenec ve Washingtonu D.C. Žádný takový zatím nebyl,“ oznámil novinářům prezident Donald Trump minulý týden. A měl pravdu. Tradičně se oslavy Dne nezávislosti odehrávají takto: odpoledne projde městem průvod, večer probíhá u Kapitolu několik koncertů a na závěr je od Lincolnova památníku odpálen ohňostroj, který sledují stovky až tisíce lidí shromážděných na pláni National Mall mezi Kapitolem a památníkem.



Letošek však bude naprosto jiný. Prezident Trump se totiž z oslav 4. července rozhodl udělat novou akci. Tu nazval „Vzdání pocty Americe“.

„Budeme mít letadla, která budou přelétávat nad hlavami, ty nejlepší stíhačky. Budou i tanky,“ avizoval svou vizi prezident. Právě tak si totiž Donald Trump představuje to, co je na Americe skvělé, a podobně i spousta jeho podporovatelů.

Jde přitom o naprostou novinku. Armáda totiž nikdy nebyla součástí oslav Dne nezávislosti. Především proto, že samotný svátek je založený na osvobození od nadvlády britské armády nad Američany. Součástí průvodu tak nikdy v historii nebyly tanky, ani letadla. Při jiných příležitostech (jako při inauguraci generála Dwighta Eisenhowera prezidentem v roce 1953) ano, ale ne během Dne nezávislosti.

Novinkou je zároveň i samotná přítomnost prezidenta na oslavách. Donald Trump totiž plánuje mít v půl sedmé večer (0:30 SELČ) projev k národu a kritici se tak obávají, že se prezident pokusí celonárodní oslavy změnit v politický mítink.

Původně měly tanky a „bévépéčka“ projíždět po Pennsylvania Avenue, nakonec budou nehybně vystaveny.

Odkud nápad přišel? Přímo od prezidenta. Poté, co navštívil v roce 2017 oslavy pádu Bastilly 14. července, byl přímo oslněn myšlenkou vojenské přehlídky. Po pařížské Champs-Élysées totiž tehdy pochodovaly stovky vojáků, projížděly tanky a nad ní prolétávala letadla – tedy přesně to, co bude letos možné vidět ve Washingtonu.

Prezidentovu řeč nejenže bude možné sledovat v televizi, ale bude připraveno i speciální hlediště pro VIP. Lístky obdrželi členové kabinetu, pracovníci prezidentovy kampaně a skrze centrálu Republikánské strany i fanoušci hlavy státu. Donald Trump tedy nebude čelit opozici, ale dav před ním bude složen pouze z podporovatelů. Na stranu druhou se očekává, že na pláni se sejdou i tisíce obyvatel Washingtonu, povětšinou rodiny s dětmi. Novinkou ale budou demonstranti, kteří se již ohlásili. Logicky nejsou protesty proti prezidentovy běžné, jelikož se obvykle prezident akcí kolem 4. července neúčastní.

Silná kritika

Odmítavě se k prezidentově vizi oslav staví opoziční demokraté. Těm se nelíbí jejich nákladnost a obávají se, že Trump ze svátku na účet daňových poplatníků učiní svůj předvolební mítink. Co se týče financí, zaplatí valnou část organizační záležitostí správa parků. Cena by se měla vyšplhat k několika milionům dolarů.

Obavy nakonec vznesla i samotná armáda. Tanky měly podle prezidentovy představy projíždět kolem Bílého domu, ale nakonec budou pouze nehybně vystaveny. Americká armáda ve výsledku omezila i počet aktivních vojáků, kteří se celé události zúčastní.

U.S. Navy AT3 finišuje přípravy na oslavy Dne nezávislosti.

Demokraté ale mají strach, že z apolitického svátku prezident učiní volební kampaň. Bílý dům však slíbil, že Trump o politice hovořit nebude, protože se chce věnovat vlasteneckým tématům. Na druhou stranu reportéři deníku Washington Post upozorňují, že když prezident začne mluvit, je velice těžké udržet ho na uzdě. Pokud by Trump nedodržel nadstranickost projevu, porušil by federální pravidla předvolebních kampaní a musel by tak v krajním případě ze svých fondů zaplatit výlohy za celé washingtonské oslavy.