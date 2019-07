Taxi ve vzduchu. Alternativní služba Uber začala v New Yorku používat vrtulník

První „linka“ Uber Copter spojuje hlavní newyorské letiště Johna Fitzgeralda Kennedyho (JFK) s heliportem v jižní části Manhattanu nedaleko Wall Street a cílí na movité zákazníky, jimž je každá minuta drahá. Za jednosměrnou přepravu mezi uvedenými body si Uber účtuje 200 až 225 dolarů (v přepočtu asi 4550 až 5100 korun) a slibuje celkovou dobu přepravy do třiceti minut.

Z toho samotný let zabere jen osm minut, zbytek připadá na pozemní dopravu do a z heliportu plus nástup a výstup.



Běžná doba jízdy mezi JFK a Manhattanem po zemi trvá asi hodinu, s využitím hromadné dopravy (newyorského metra či železnice) ještě o něco déle. Dopravní zácpy, které nejsou v New Yorku neobvyklé, mohou ale dobu jízdy po zemi znatelně prodloužit.

Uber Copter from / to JFK is coming up now, wonder if they’ll add a pool option  pic.twitter.com/UUTo1JtBDZ