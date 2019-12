Aktivistka Thunbergová chtěla politiky postavit ke zdi. Poté se na Twitteru za výrok omluvila

V Madridu se delegáti téměř 200 zemí stále přou o text závěrečných dokumentů, přestože konference měla původně skončit v pátek.



„Světoví vůdci se snaží vyhnout odpovědnosti, a my jim v tom musíme zabránit. Postavíme je ke zdi, a pak budou muset ochránit naši budoucnost,“ prohlásila Thunbergová v pátek v projevu na studentském protestu v italském Turíně. Na Twitteru pak vysvětlila, že ve švédštině, jejím rodném jazyku, je výraz mírnější a neznamená smrt před popravčí četou.

... improvise speeches in a second language.

But of course I apologise if anyone misunderstood this. I can not enough express the fact that I - as well as the entire school strike movement- are against any possible form of violence. It goes without saying but I say it anyway.