Tlumočnice, která si objednala Kuciakovu smrt, splatila své dluhy krátce před vraždou

BRATISLAVA/PRAHA Žena, která si podle slovenských vyšetřovatelů objednala vraždu investigativního novináře Jána Kuciaka, splatila krátce před spácháním trestného činu dluh na daních ve výši 21 tisíc eur, tedy přibližně 541 tisíc korun.

Informace o zaplacení dluhu získal slovenský deník SME z přehledu dlužníků, který vede finanční správa. Alena Zsuzsová, na kterou byla na žádost prokuratury uvalena vazba, měla ještě v roce 2016 dluh na daních přes 52 tisíc eur (více než milion korun).



Své závazky podle deníku splatila ve dvou splátkách. Třicet tisíc eur zaplatila loni v lednu a zbytek těsně před vraždou novináře.

Zsuzsová pochází z jihoslovenského města Komárno a podle místních působila jako tlumočnice z italštiny pro známého podnikatele Mariana Kočnera, který je v současnosti ve vazbě kvůli jinému případu.

Další tlumočnice na Slovensku oslovené deníkem SME nemají ponětí, že by Zsuzsová v tomto odvětví pracovala. Sama měla zapsanou živnost na maloobchodní prodej. Podle vyšetřovatelů je možné, že je žena pouhým prostředníkem.

S podnikatelem však neměla pouze pracovní vztah, jelikož je měl být i kmotrem její dcery. Blízký vztah obou potvrdil pro média i bývalý manžel údajné tlumočnice. Kočner ale popírá, že by Zsuzsová pro něj pracovala, i to, že by byl kmotrem kohokoliv z její rodiny.

„Můj klient vzkazuje, že jako kmotr je uveden pouze na dvou rodných listech a obě ty děti jsou mužského pohlaví a dnes jim je více než třicet let,“ uvedl pro média Kočnerův advokát Martin Pohovej.



O Kočnerovi se v rámci vyšetřování Kuciakovy vraždy hovořilo již od začátku jako o možném pachateli. Podnikatel totiž novináři v telefonickém rozhovoru vyhrožoval, že se o něj a o jeho rodinu bude zajímat. Kuciak zkoumal jeho podnikání a slovenská prokuratura informovala, že motivem vraždy byla právě investigativní práce novináře.

Dluhy měli i další podezřelí

Zsuzsová měla za vraždu zaplatit celkem 70 tisíc eur (1,8 milionu korun), přičemž 20 tisíc z částky měla odpustit z dluhu zprostředkovatele Zoltána Andruskóa. Reportéři serveru Aktuality.sk, kde Kuciak před smrtí pracoval, zjistili, že Andruskó čelí v současnosti obvinění za neodvedení daní a pojistného.

Způsobil tím prý škodu za více než 133 tisíc eur (téměř 3,5 milionu korun). V případě prokázání viny by mu hrozilo až 12 let vězení. Jeho případ v současnosti řeší obvodní soud v Bratislavě.