Vraždu Kuciaka si objednal podnikatel Kočner, tvrdí její zprostředkovatel

Kočner figuruje v řadě kauz, o kterých psal Kuciak Jméno slovenského podnikatele Mariána Kočnera figuruje v několika kontroverzních kauzách, o kterých často psal zavražděný novinář Ján Kuciak. Podle slovenských médií z přibližně 50 Kuciakových článků od začátku roku 2017 se Kočnera týkala polovina z nich . Pro Kočnera podle slovenských médií pracovala údajná objednavatelka Kuciakovy vraždy Alena Zsuzsová. Kočner to ale v tisku odmítl a popřel i spekulace o tom, že byl kmotrem její dcery.

Kočner letos v červnu založil na sociální síti stránku Na pranýři, na které útočil na novináře a probíral jejich osobní život. Stránka ale fungovala jen krátce.

Kočner loni Kuciakovi v telefonickém rozhovoru řekl, že se o něj a o jeho rodinu bude zajímat a že když na ně najde nějakou "špínu", tak ji zveřejní. "Začnu se zajímat, pane Kuciaku, o vaši matku, o vašeho otce, o vaše sourozence, o všechny se začnu zajímat. A budu i o vás zveřejňovat všechno, co o vás najdu. Pane Kuciaku, budete první," řekl podle slovenských médií Kočner v rozhovoru s Kuciakem na začátku loňského září. Kuciak kvůli tomu podal trestní oznámení, které policie odložila s tím, že nešlo o trestný čin ani o přestupek. Kuciak loni na sociální síti napsal, že ani po 44 dnech od podání trestního oznámení nebyl případ přidělen konkrétnímu policistovi a že policie Kočnera ani nevyslechla. Postup policie kritizovalo i Evropské centrum pro svobodu tisku.

Vyhrožování souviselo s tím, že Kuciak napsal text o tom, že Kočner je obviněn z porušení povinnosti při správě majetku a zřejmě proto se majetku zbavuje. Prodal byt v luxusním komplexu Bonaparte nad Bratislavou, kde měl byt i premiér Robert Fico, který po Kuciakově vraždě rezignoval.

Od konce června je Kočner ve vazbě kvůli případu, ve kterém ho policie spolu s bývalým šéfem soukromé televize Markíza a exministrem hospodářství Pavolem Ruskem obvinila z falšování směnek v hodnotě zhruba 69 milionů eur (1,8 miliardy Kč). Proplacení některých směnek požadovala jedna z Kočnerových firem i od Markízy, která zmiňované cenné papíry považuje za podvrh. Kočner byl zadržován v Bratislavě, nyní ho policie odvezla do přísně střežené věznice v Leopoldově.

V roce 1996 byl Kočner také společně se synem prezidenta Michala Kováče obviněn z účasti na finančním podvodu vůči firmě Technopol za 2,3 milionu dolarů. Od prezidenta Kováče nakonec dostal milost. Případ pak ještě řešil soud v Německu, který ale v roce 2000 stíhání zastavil.

Kočnerovo jméno se také objevilo v roce 2012 ve spisu Sasanka, který přinesl údajné přepisy komunikace šéfa tehdy vládní strany Svoboda a solidarita (SaS) a šéfa parlamentu Richarda Sulíka s Kočnerem prostřednictvím SMS zpráv ohledně volby generálního prokurátora. Kvůli ní se koncem roku 2010 vládní koalice málem rozpadla.

O rok později Kočner figuroval v kauze Privatbanky ze skupiny Penta, která dostala pokutu 55 000 eur za to, že úřadům nenahlásila podezřelé finanční transakce svých klientů. Privatbanka prý nedodržela zákon o boji proti praní špinavých peněz, když neohlásila například neobvyklé převody peněz z Malty na Slovensko, které uskutečnil Kočner. Na podezřelý převod upozornily Slováky maltské úřady.

V polovině tohoto roku Kuciak upozornil, že Kočner ovládnul golfový areál v Báči a že stát při tom údajně přišel na daních v přepočtu o čtyři miliony korun. Kuciak se také věnoval Kočnerovým spekulativním transakcím v horském středisku v Donovalech a ve svých posledních článcích se Kuciak věnoval Kočnerovým obchodům s byty v komplexu Five Star Residence, při kterých stát rovněž přišel na daních o velkou částku peněz.

Kočner se také zapojil do sporu mezi vládou a majiteli pozemků u Žiliny, kde vyrostl závod automobilky Kia Motors. Kočner část pozemků koupil a poté výhodně prodal státu.

Podle slovenských médií Kočner vystudoval žurnalistiku na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě, kde byl jeho spolužákem Pavol Rusko. Tři roky pracoval ve slovenské televizi a později si založil firmu na výškové práce. V roce 2006 kandidoval na primátora Bratislavy, ve volbách skončil na třetím místě.