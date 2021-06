‚To, co lidé říkají, neodpovídá realitě.‘ Australská viroložka popsala práci ve wuchanské laboratoři

Wu-chan/Praha Australanka Danielle Andersonová mohla jako jediná z cizích výzkumníků nahlédnout do práce ve wuchanské laboratoři těsně před vypuknutím epidemie. Během několika let, co tu pracovala, nic podezřelého na pracovišti ale nezaznamenala. Umělé vytvoření patogenu popírá a teorie o úniku je podle ní nepravděpodobná. Hledání původu může trvat další dekády.

„Nechci říct, že by práce tam byla nudná, ale šlo o běžnou laboratoř, stejnou jako všechny ostatní s vysokou mírou kontaminace. To, co lidé říkají, neodpovídá realitě.” Těmito slovy popsala v rozhovoru pro zpravodajský server Bloomberg své působení ve Wuchanském institutu virologie vědkyně Danielle Andersonová. Odbornice na netopýří viry s vědci z čínské laboratoře spolupracovala od roku 2016 až do listopadu 2019.

K laboratoři ve Wu-chanu se od minulého ledna, kdy ve městě vypukla koronavirová epidemie, upíná celosvětová pozornost. Právě odtud podle některých nepodložených teorií mohl uniknout virus SARS-CoV-2, který se měl na místě údajně zkoumat.

Australanka Andersonová nicméně pochybuje, že by mohlo k takovému incidentu zde dojít. V institutu se podle ní dodržovaly striktní a profesionální bezpečnostní předpisy a na místě nezaznamenala nic podezřelého. Považuje za nepravděpodobná, že by virus z laboratoře mohl uniknout, žádné důkazy tomu nenasvědčují. „Nejsem naivní, že bych tento scénář úplně vyloučila,” doplnila. O tom, že patogen na pracovišti nebyl uměle vytvořen a záměrně vypuštěn do světa, je Andersonová ale plně přesvědčena.

V laboratoři nikdo neonemocněl

Viroložka v rozhovoru odmítla i nařčení, se kterým přišel v květnu americký list Wall Street Journal. Podle něj v listopadu 2019 bylo několik vědců wuchanské laboratoře hospitalizováno s příznaky podobnými chřipce. „Kdyby zde tehdy byli nemocní lidé, myslím si, že bych taky onemocněla, to se však nestalo,” vysvětlila Andersonová. „Před tím, než jsem se nechala očkovat v Singapuru, mi udělali testy, zda jsem prodělala nákazu, a výsledek byl negativní,” dodala.

Původ koronaviru zkoumal v Číně mezinárodní tým odborníků, který vyslala letos v únoru na místo Světová zdravotnická organizace. Mise však nepřinesla odpovědi na klíčové otázky. Není jasné, jak se virus dostal na tržiště, kde se objevil první pacient. Hledání odpovědí neurčilo ani jednoznačného původce nákazy. Nejpravděpodobnější verzí je, že se virus na člověka přenesl pomocí hostitele z netopýra – tím mohl být například luskoun.

K tomu se přiklání Andersonová, ve Wu-chanu byly podle ní pro takový scénář ideální podmínky. Přesto si myslí, že hledání původu může trvat další dekády.