Vznikl virus v Itálii? Čína upírá zrak k nové teorii, WHO chce vzorky přezkoumat

Peking/Praha Italští výzkumníci na konci loňského roku zjistili, že méně agresivní varianta nového koronaviru mohla kolovat po okolí Milána již před oficiálním vypuknutím nákazy. Světová zdravotnická organizace (WHO) si nyní vyžádala vzorky, které vědci ve studii zkoumali, aby jejich závěry ověřila. Pře o původu viru mezi mocnostmi graduje.

Výsledky studie se totiž mohou vykládat dvojím způsobem. Kromě teorie, že virus se dostal na Apeninský poloostrov dříve, než se čekalo, se nabízí ještě jedna. Té se chytil Peking. Podle něj jde o doklad toho, že Čína nemusí být zemí původu nákazy a má se začít vyšetřovat i jinde, píše čínský server Global Times.

Světová zdravotnická organizace podle agentury Reuters spolupracuje s italskými výzkumníky, a bude znovu prověřovat vzorky, které naznačovaly, že virus SARS-CoV-2 se objevil v Itálii již na podzim roku 2019. Původní studii zveřejnil v loňském listopadu odborný časopis Tumori Journal milánského National Cancer Institute (INT) a informoval o ní i server Lidovky.cz.

Vědci v záři 2019 posbírali vzorky krve 959 lidí, kteří se původně zúčastnili průzkumu o rakovině v Miláně. Někteří z nich již tehdy ale disponovali protilátkami, které by odpovídaly koronaviru. Ten byl poprvé detekován ve Wu-chanu v prosinci a do Itálie se měl dostat podle oficiálních údajů až v únoru následujícího roku.

“WHO nás požádala, zda jim můžeme poslat biologický materiál a zda mohou být vzorky znovu otestovány v nezávislé laboratoři. My jsme souhlasili,” uvedl ředitel milánského centra (INT) Giovanni Apolene pro zpravodajství Reuters. Vzorky krve nyní poputují z Itálie do laboratoře Erasmovy univerzity v nizozemském Rotterdamu. Spolupráci potvrdil i mluvčí WHO, datum zveřejnění výsledků nespecifikoval.

Trvající spory a nejasnosti

Původ koronaviru zkoumal mezinárodní tým odborníků, který vyslala v letošním únoru Světová zdravotnická organizace do Wu-chanu. Mise však nepřinesla odpovědi na klíčové otázky. Není jasné, jak se virus dostal na tržiště, kde byl detekován první pacient, zkoumání neurčilo ani jednoznačného původce nákazy. Nejpravděpodobnější verzí je, že se virus na člověka přenesl pomocí hostitele z netopýra - tím mohl být například luskoun, který je pochoutkou v Číně, i pro toto vysvětlení však chybí dostatečné důkazy.



Světem se proto šíří alternativní názory. Na západě má úspěch teorie, že virus unikl z čínské laboratoře, kde vznikl uměle. V médiích nakloněných Pekingu zase dominuje názor, že onemocnění pochází ze zahraničí, například z dovezených mořských plodů.

Americký prezident Joe Biden dal minulý týden zpravodajským službám 90 dní na předložení nové zprávy o původu koronaviru, složky mají dle jeho slov “znásobit úsilí”. Krok vzápětí Peking odsoudil, mluvčí čínské diplomacie Čao Li-ťien obvinil Spojené státy z politizace celé záležitosti a ze snah svalit vinu za pandemii na Čínu.