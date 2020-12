Co věděla Čína na začátku pandemie, ale odmítla to sdělit? Důvěrné dokumenty odtajnily zásadní informace

Chu-pej Dosud neznámá chřipková epidemie těsně před oficiální detekcí covidu, nesouhlasící počty nakažených a mrtvých, nefunkční systém trasování a testování – taková byla realita Číny z počátku pandemie. Z oficiálních kruhů unikl interní dokument, který mění pohled na průběh šíření koronaviru.

10. února - prezident Si Ťin-pching poprvé mluví o v tu dobu oficiálně nepojmenované infekci, která se objevila ve Wu-chanu. V ten den potvrdila Čína 2478 pozitivních případů, prezident vyzval k lepší komunikaci, vznesl obavy o dalším šíření nemoci a podpořil pracovníky ve zdravotnictví. To však není celý příběh.

CNN odhalila zprávu s titulem „vnitropolitický dokument, prosím držte v tajnosti“ z oblasti Chu-pej, kde byl virus poprvé detekován. Uniklý dokument přináší zásadními zjištění o tom, jak pandemie začala. Spis potvrzuje obvinění západních mocností a ukazuje, že Čína nebyla ve zveřejňování informací z počátků infekce transparentní.

Prosincová chřipková epidemie

Čína oficiálně sděluje, že koronavirus se poprvé objevil v polovině prosince na wuchanském tržišti. Studie v časopisu Lancet vystopovala první případ až k 1. prosinci a objevila 41 nakažených, kteří neměli žádnou spojitost s tržištěm, na kterém měla nákaza začít.

Peking nikdy nezveřejnil to, co odtajnil důvěrný dokument – už na začátku prosince, kdy se objevil první případ koronaviru, zaznamenala čínská administrativa enormní epidemii „chřipky“ a to nejen v hlavním chupejském městě Wu-chanu. Data ukazují, že mezi 2. až 8. prosincem se v zemi objevilo dvacet krát více případů chřipky než minulý rok ve stejném období.

Ve městě I-čchang, která se nachází 320 km od metropole provincie, zpráva oznamuje 6135 případů chřipky, v Sien-ningu 2148, ve Wu-chanu 2032. Přesto, že šlo o nezvyklý nárůst, Čína o něm dodnes neinformovala. Podle CNN existuje vážně podezření, že již mezi těmito nemocnými koloval koronavirus. Čína by podle expertů měla povolit zkoumání těchto dat, jelikož by se tím mohlo rozhodnout téma, které je dodnes předmětem spekulací - kdy, kde a jak virus vznikl.

Nezvládnutý začátek

Dalším zjištěním analytiků je rychlost detekce nakažených v Číně. Často se mluvilo o vyspělém systému, který je na podobné události připraven a dokáže nemocné dokonale trasovat. Opak je pravdou.

Podle zprávy trvalo v březnu v průměru 23,3 dnů od doby, kdy byly zaznamenány u pacienta symptomy, do vyšetření a určení diagnózy. To je podle odborníků časový interval, který neumožňuje efektivně monitorovat infikované pacienty, potažmo zastavit šíření nákazy. „Díváte se na data, která jsou stará tři týdny, a snažíte se učinit rozhodnutí,“ ilustruje situaci doktor Amesh Adalja z Hopkinsova centra pro zdravotní bezpečnost.

Lékaři měli nadto problémy s testováním. Podle zprávy zdravotníci vyjadřovali ještě na začátku února frustraci, že testy jsou nefunkční a nemají jich dostatek. Dokument mluví i o nedostatku personálu a chybějících lůžkách napříč provincií. Nic z toho komunistická vláda nepřiznala a zamezila tak mezinárodní pomoci, která mohla přispět k zastavení šíření nákazy.

Mlžilo se i při zveřejňování počtu nakažených. Čína vykázala 10. února 2478 pozitivních případů v celé zemi. Detailní data ze zprávy však ukazují, že pouze v oblasti Chu-pej úředníci evidovali 5918 nakažených.

Číslo je rozděleno do tří podkategorií „potvrzené, klinicky diagnostikované a podezřelé případy“. Podle analytiků šlo o metodu, jak marginalizovat počty. „Hodně z podezřelých by mělo být zahrnuto v kolonce potvrzených případů,“ uvedl Jen-čung Chuang, výzkumník z rady pro mezinárodní vztahy. Dodal, že kategorie způsobily zmatky v tom, jak případy transparentně evidovat.

Strategie tří kategorií se odrazila i v počtu úmrtí. 7. března v provincii Chu-pej podle oficiálních dat zemřelo za celou pandemii 2968 lidí. Ve zprávě se nicméně uvádí, že jich bylo 3456, z nichž 2675 bylo z kategorie potvrzených případů, 647 bylo z klinicky diagnostikovaných a 126 patřilo do kolonky podezřelých. 17. února zpráva uvádí 196 úmrtí, Peking jich zveřejnil 93.

Pochopitelné chyby a ochrana pověsti

„Je zřejmé, že dělali chyby – a to nikoli chyby, které se vám stanou, když se vypořádáváte s novým virem, ale byrokratická a politicky motivovaná selhání,“ komentuje Jen-čung Chuang zjištění CNN. Sto sedmnácti stránkovou zprávu uniklou z Centra pro kontrolu nemoci a prevenci v provincii Chu-pej odtajnil anonymní čínský zdravotník. Jeho motivací bylo údajně odhalit informace, které se cenzurovaly. Materiál ověřovalo šest nezávislých odborníků, kteří mají zkušenost s čínskými interními spisy.

Dokument sice neuvádí přímé důkazy o tom, že komunistická vláda na začátku pandemie o všech statistikách věděla a podílela se na rozhodovacím procesu, avšak nesoulady mezi daty z pozdějších měsíců ukazují, že vládní složky informace zatajit neváhaly. „Čína má pověst, kterou chce mezinárodně bránit, nižší úředníci měli zřejmou snahu podhodnocovat data, či ukazovat jejich nadřízeným a vnějšímu světu nižší počty,“ uvedl Andrew Mertha, ředitel programu čínských studií z Hopkinsovy univerzity.

Podle analytiků z dokumentu vyplývá, že Čína na začátku pandemie zažívala podobné problémy jako západní státy – nedostatky testů, problémy s trasováním, přeplněné kapacity. Ve zprávě se nikde neuvádí nic o tom, že by virus byl uměle vytvořen v laboratoři, ani že by někdo z pracovníků očekával, že se může rozšířit do celého světa.

Číně podle odborníků nemůžeme vyčítat, že epidemii nezvládlo podchytit, jelikož si s virem samy nevíme rady. Alarmující však je, kolik informací si komunistická vláda chtěla nechat pro sebe.

Na dotazy CNN ohledně odtajněných materiálů vláda Čínské lidové republiky nereagovala. Starší oficiální stanovisko zní, že „Čína se chovala odpovědně k lidstvu, vlastnímu národu, potomkům a mezinárodní komunitě, přičemž vynaložila všechno úsilí, aby potlačila virus,“ cituje CNN ministerstvo zahraničí. „Zveřejnili jsme spolehlivé a detailní informace tak brzo, jak to jen šlo tak, abychom reagovali na obavy a vybudovali důvěru veřejnosti,“ uvádí oficiální dokument.