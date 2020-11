Ženě se narodil syn s imunitou na covid. Vědci si lámou hlavu, jak proces funguje

Singapur Vědci žasnou nad případem novorozence ze Singapuru, který je imunní vůči koronaviru. Jeho matka v průběhu těhotenství prodělala nákazu, následně se jí začátkem listopadu narodilo zdravé dítě s aktivními protilátkami. Výzkumníci zahájili studie, aby zjistili, jak celý proces funguje.

Celine Ng-Chan se virem nakazila v březnu na dovolené po Evropě. Jedenatřicetiletá žena strávila v nemocnici s onemocněním přes dva týdny. Přestože nákazu prodělala v nestabilní fázi těhotenství, její syn Aldrin přišel na svět bez jakýchkoliv zdravotních komplikací. „Cítím úlevu, že moje problémy s covidem jsou konečně u konce,“ komentovala matka podle SkyNews.

Aldrin je nejen zdravý, ale zároveň disponuje protilátkami na covid-19, přičemž v jeho těle nebyly nalezeny žádné známky viru. Podle odhadu ošetřujícího lékaře si při nemoci vytvořila žena protilátky, které se přenesly na její plod, aniž by jej nakazila. „Stále nevíme, zda přítomnost protilátek u potomka potvrzuje to, že se covidem nemůže vůbec nakazit, či jak dlouho si ochranu udrží,“ uvedl Tan Hak Koon vedoucí singapurské gynekologie.

Gynekologická praxe, na které Koon působí, je jednou z mnoha nemocnic, které se rozhodly po medializaci případu imunního dítěte spustit studie, které se budou zabývat tímto fenoménem. Vědci zamýšlí podrobně prozkoumat, jaký vliv má koronavirus na plod. Světová zdravotnická organizace (WHO) podle Reuters vznesla obavy, že ženy při těhotenství mají těžší průběh onemocnění. To, zda mohou matky virus přenést na dítě, je zatím podle WHO nejasné.

Některé studie přenosy potvrzují. Výzkumníci zaznamenali transfer infekce na plod pomocí placenty, několik novorozeňat se dokonce nakazilo při kojení. Případ Aldrina vzbudil u vědců naděje, podobné úkazy se však musí blíže objasnit dalším bádáním.

„Na světě jsou miliony nakažených lidí, z nich budou pravděpodobně stovky těhotné ženy, zároveň existuje málo zaznamenaných případů infekcí u dětí nízkého věku,“ popisuje statistiky Paul Tambyah prezident mikrobiologické a infekční kliniky. „Tento případ naznačuje, že může existovat ochrana pomocí matčiných protilátek,“ dodává expert podle zpravodajství Reuters.