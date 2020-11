‚Koronavirus nevznikl ve Wu-chanu.‘ Čína se snaží pozměnit příběh o původu covidu, vinu hází i na mražené jídlo

Peking Téměř rok poté, co se v čínském Wu-chanu objevila první nákaza koronavirem, se Čína snaží pozměnit místo původu choroby, jež se následně rozšířila do celého světa a nabrala podobu globální pandemie. Místní média horlivě informují o objevené infekci na dovezených mražených potravinách do Číny, a mimo jiné také o výzkumu potencionální koronavirové nákazy za hranicemi země již před prosincem loňského roku.

„Wu-chan byl prvním místem, kde byl virus poprvé detekován, ale není místem, kde vznikl,“ uvedl hlavní epidemiolog v čínském Centru pro kontrolu a prevenci nemocí.

Podle The Guardian čínští vědci tvrdí, že Wu-chan není místem, kde se poprvé uskutečnil přenos koronavirové infekce z člověka na člověka, naopak naznačují, že první takový případ se mohl objevit na indickém subkontinentu.

„Je důležité rozlišovat mezi tím, kde byl koronavirus detekován jako první, a kde vznikl, a mohl začít infikovat lidi. Ačkoliv byla Čína první zemí, která hlásila případy nakažení, nemusí to nutně znamenat místo vzniku nemoci. Vysledování původu je stále trvající proces, který může zahrnovat více zemí a regionů,“ řekl mluvčí ministra zahraničí na dotaz ohledně počátku nákazy v Číně.

Tvrzení, že se koronavirus poprvé objevil mimo Čínu, moc nedůvěřují vědci ze Světové zdravotnické organizace (WHO). „Je velice spekulativní tvrdit, že se nemoc neobjevila jako první v Číně. Z hlediska veřejného zdraví je jasné, že zahájíte vyšetřování tam, kde se první případy nákazy objevily,“ uvedl Michel Ryan z WHO.

Výzkumná zpráva italských vědců, která uvádí, že koronavirus koloval v Itálii již na podzim 2019, se zdá být pro některé vědce slabým důkazem.

„Data z Itálie lze s největší pravděpodobností vysvětlit zkříženě reagujícími protilátkami. Jinými slovy, protilátky nalezené u pacientů v Itálii byly objeveny u jedinců infikovaných různými typy koronaviru, a ne u těch, kteří jsou za covid-19 zodpovědní. Jisté je, že první zaznamenané případy koronaviru byly v Číně. Nejpravděpodobnější verze tedy je, že virus pochází z Číny,“ řekl profesor Jonathan Stoye Guardianu.

Vědci argumentují, že co se týče nálezu koronaviru na dovezených mražených potravinách do Číny, tak ty představují velmi malé riziko nakažení, o kterém se nyní hlavně předpokládá, že se převážně přenáší kapénkami z dýchacích cest.

„Pozitivní test nenaznačuje infekci, ale pouze to, že se na určitém povrchu nachází nějaký náznak viru. Neviděl jsem žádná přesvědčivá data, že onemocnění Sars-CoV-2 na balení potravin představuje významné riziko koronavirové infekce,“ uvedl Andrew Pekosz z Univerzity Johnse Hopkinse pro Guardian.

Pošramocená pověst Číny

Čína se od zotavení z vlastního počátečního ohniska nákazy snaží posílit své postavení v zahraniční lékařské pomoci. Podporuje několik vakcín v pozdním stadiu vývoje a nabízí pomoc s výrobou a financováním očkování.

„Čína se nadále snaží vypořádat se skutečností, že je viděna jako odpovědná za vypuknutí nákazy, což vyvrací veškeré její úsilí o záchranu obrazu země. V posledních měsících se ukázalo, jaký katastrofický dopad měla pandemie na mezinárodní veřejné mínění ohledně Číny,“ vysvětlil vědec Andrew Small pro The Guardian.

Small také uvedl, že si všímá propagandy alternativních původů koronavirové infekce. Místní zprávy popisují silnou Čínu vedenou komunistickou stranou, která prosazuje svůj obrovský úspěch při vymýcení nemoci a v navrácení života do jeho částečného normálu.

Zpochybňování původu viru ve Wu-chanu by mohlo být důvěryhodnější, pokud by Čína podporovala nezávislé vyšetřování, ale čínské úřady se ho opakovaně snažily mařit.

Například vyšetřovatelé z WHO, kteří navštívili Wu-chan v letošním roce, nedostali přístup k trhu s potravinami, jenž je dáván do souvislosti s počátkem vypuknutí pandemie. Brzy se však očekává, že do Číny vyrazí nový tým, který naváže na počáteční práci předchozí vědecké skupiny.

„To, co momentálně vidíme, svědčí o tom, kam se nás čínská vláda snaží navést. A rozhodně to není k odpovědné snaze určit, co se stalo, a zajistit, aby se to už nikdy neopakovalo,“ dodal Small.



Pochopení původu covidu-19 je velmi důležité pro budoucí snahu zabránit další pandemii, ale Peking je nyní spíše zaměřený na otázku, kdo je za pandemii zodpovědný, než na pochopení odkud virus pochází. Koronavirus infikoval již více než 60 milionů lidí, a zemřelo téměř 1,5 milionu.