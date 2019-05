Trump chce s Íránem jednat. Poradci tlačí prezidenta do války, tvrdí americká média

Washington Americká administrativa nemá svolení Kongresu zahájit válku s Íránem. Sdělila to ve čtvrtek předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová, jež patří k demokratům, kteří mají ve sněmovně většinu. Podle amerických médií je prezident Donald Trump podrážděn jednáním svých bezpečnostních poradců, kteří ho údajně proti jeho vůli tlačí do války s Íránem.

Trump loni nařídil stažení USA z mezinárodní dohody o íránském jaderném programu a obnovil protiíránské sankce. Írán začíná od dohody také ustupovat a v oblasti Perského zálivu se vytváří bezpečnostní napětí mimo jiné kvůli zvyšování americké vojenské přítomnosti.



Stanice CNN ve čtvrtek uvedla, že Trump stále dává najevo, že chce s Íránci jednat. Podle tohoto zdroje si je prezident vědom, že vojenský střet s Íránem by ho politicky poškodil, protože by porušil svůj slib z kampaně, že omezí zahraniční intervence.

Minulý týden si údajně šéf Bílého domu stěžoval na bezpečnostního poradce Johna Boltona, který podle něj věci nechal dojít tak daleko, že to vypadá, že může nastat ozbrojený střet s Íránem. Trumpův problém s Boltonem začal už dříve, a to kvůli Venezuele. I tam prý Bolton a jeho spolupracovníci hovořili o možnosti vojenského řešení. Trump prý této skupině doporučil, aby své výroky zmírnila.



Pelosiová, která ve čtvrtek hovořila s novináři, řekla, že stojí za Trumpem, který podle ní nemá chuť zahájit vojenský konflikt s Íránem. „Líbí se mi, co slyším od prezidenta - totiž, že na to chuť nemá,“ řekla. Administrativa prý ve čtvrtek bude o Íránu informovat nejvyšší členy Kongresu.



Trump se s poradci v názorech rozchází

List The Washington Post ve středu napsal, že se Trumpovi nelíbí, že ho jeho poradci ženou do války a že on sám je pro přímá jednání s Íránem.

„... máme odpovědnost danou ústavou a podle ní je to Kongres, kdo vyhlašuje válku. Doufám, že prezidentovi poradci uznávají, že nejsou oprávněni postupovat dále,“ řekla Pelosiová.

Mluvčí Bílého domu Sarah Sandersová ve čtvrtek sdělila, že v administrativě nepanují ohledně Íránu žádné neshody. Dala ale najevo, že rozhodne prezidentův názor. „Konečné rozhodnutí je na prezidentovi. Posoudí všechny informace a zprávy tajných služeb, které dostane, a rozhodne s ohledem na to, co si myslí, že je nejlepší pro bezpečnost Američanů. Pouze jedna osoba byla zvolena, aby činila tato rozhodnutí, a to je prezident,“ řekla Sandersová.