Proč roste napětí na Blízkém východě? Kvůli fotkám íránských raket i odposlechu revolučních gard

WASHINGTON/PRAHA Fotografie raket nakládaných na malé lodě v Perském zálivu způsobily podle tří zdrojů z amerických zpravodajských služeb, že se na Blízkém východě v posledních dnech radikálně vyostřila bezpečnostní situace.

Snímky podle deníku The New York Times zobrazovaly několik menších lodí s plně vybavenými střelami, které by mohli členové Íránských revolučních gard použít proti námořnictvu USA. Další důkazy od zpravodajských služeb pak prý vedly administrativu Donalda Trumpa k tomu, že zvýšila svou přítomnost v regionu – mělo jít o hrozbu komerčním lodím a hrozbu útoku arabských milicí na americké vojáky v Iráku, o nichž se měly USA dozvědět z odposlechnutých rozhovorů.



V současnosti tak probíhá ostrá debata mezi Bílým domem, Pentagonem, CIA a spojenci USA, nakolik by měla být americká vláda současnými událostmi a zjištěními znepokojena. Záběry, které nebyly dosud zveřejněny, totiž ukázaly Írán jako doposud neviděnou hrozbu – vojenského agresora.

Podle zdrojů z amerických zpravodajských složek se situace může jevit tak, že se Írán připravuje na útok na jednotky Spojených států. Stejně situaci vyhodnocuje poradce pro národní bezpečnost John Bolton i ministr zahraničí USA Mike Pompeo.

S tím však nesouhlasí řada odborníků a státních úředníků napříč Evropou, Irákem, americkým kongresem i samotnou Trumpovou administrativou. Podle nich se Írán uchýlil k rozmístění raket na moře z obav, že na něj zaútočí USA. Ať tak, či onak, situace v Perském zálivu se vyostřuje.

Stahování vojáků i civilistů

Ve středu například německá armáda kvůli sílícímu regionálnímu napětí přerušila svou výcvikovou misi v Iráku, stejně jako Nizozemsko, které své rozhodnutí zdůvodnilo „bezpečnostní hrozbou“. Odvolává se přitom na zprávu nizozemské agentury ANP, která ale povahu této hrozby blíže neupřesnila.

Americké ministerstvo zahraničí zároveň ve středu nařídilo všem méně důležitým diplomatům a vládním pracovníkům USA v Iráku, aby zemi ihned opustili. Podle informací The New York Times se totiž USA obávají útoků na americké vojenské jednotky a civilní obyvatelstvo, které by měly být domluveny v několika přeshraničních hovorech mezi arabskými milicemi a íránskými gardami. Důkazy však zpravodajské jednotky nezveřejnily.

Podobně se také USA prý domnívají, že za nedělním útokem na saúdské tankery stojí právě Teherán, přestože k tomu neexistují důkazy, ačkoliv Írán v pondělí prostřednictvím mluvčího ministerstva zahraničí označil útok na lodě za „znepokojující a politováníhodný“.

USA již v pátek oznámily, že kvůli „neupřesněné íránské hrozbě“ přesunou na Blízký východ raketový systém Patriot. Už dříve Washington sdělil, že do regionu vyslal operační svaz v čele s letadlovou lodí USS Abraham Lincoln.

V noci na středu pak americký prezident Donald Trump uvedl, že ještě nenastal čas k útoku na Írán, ale není jasné, zda k němu v blízké době nedojde.