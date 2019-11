Funguje Trumpovo kouzlo i nadále? Guvernérské volby jsou referendem o politice prezidenta USA

WASHINGTON/PRAHA Přesně za rok Američané rozhodnou, jestli americký prezident Donald Trump zůstane v Bílém domě, nebo jestli se bude muset stěhovat. Letošní guvernérské volby tak poslouží jako lakmusový papírek, který ukáže, zda "efekt Trump" stále funguje.

Tento víkend byl pro demokrata Andyho Besheara kritický. Šlo o poslední možnost, jak oslovit voliče státu Kentucky, aby mu v nadcházejících volbách dali svůj hlas, než se do státu přihnal prezident Donald Trump, aby podpořil jeho protikandidáta. Beshearův závěrečný projev byl nad očekávání krátký. V pěti minutách slíbil lepší zdravotní pojištění, podporu učitelům a ukončení politiky, která americký stát po několik let rozdělovala. Nehovořil o Trumpovi, ani o procesu na jeho odvolání (impeachmentu). Doufal, že voliči půjdou k urnám kvůli tématům, které trápí je osobně.

Jeho republikánský rival Matt Bevin naopak zvolil opačnou strategii. Z úterních voleb na post guvernéra se pokusil učinit referendum o politice prezidenta Trumpa a o jeho možném odvolání, které v současnosti probíhá ve Washingtonu.

Napříč celým Kentucky se tak objevují reklamy „Beshear je proti Trumpovi“ či „Jeho podporovatelé chtějí odstranit prezidenta“. A podle analytiků by tento tah mohl vyjít, což ukazují i poslední čísla. Zatímco ještě v květnu ztrácel republikánský kandidát za Beshearem dvouciferným rozdílem, v posledních průzkumech má ztrátu jen 5 až 9 procent. Pomáhá mu totiž i neutuchající televizní pokrytí impeachmentu televizí Fox, která je republikánům nakloněna.

„V každé čekárně u doktora, v každém kadeřnictví, na každé pumpě běží televize a osm z deseti z nich má puštěný kanál Fox News,“ řekl deníku The Washington Post demokratický poradce Brad Chism. „Ta věc kolem Trumpa (impeachment) vysává veškerý kyslík,“ dodal.

Podle amerického listu tak republikáni velice umně využívají impeachment jako zbraň proti demokratům a pravděpodobně jej použijí i v samotných prezidentských volbách. Zda se jim tato strategie vyplatí, budou vědět již ve středu večer.

Rok do voleb

Řada faktorů o volbách v roce 2020 zůstává velkou neznámou. Kdo bude oponentem prezidenta Trumpa? Vyřeší demokraté své generační, demografické a ideologické rozbroje? Pomůže Trumpovi dobrá ekonomická situace? A neodvolají nakonec v procesu impeachmentu prezidenta z úřadu?

Jisté je zatím jen to, že země je extrémně rozdělená. Existuje propast mezi bohatými a chudými, průmyslovými městy a rurálními oblastmi a do značné míry panuje i rasové rozdělení. „Řada těchto faktorů existovala i před Trumpem, ale jeho prezidentství je jen zhoršilo,“ napsala agentura AP.

Donald Trump a Emmanuel Macron na summitu G7.

Podle dat společnosti Gallup zatím žádný z prezidentů v historii USA nerozděloval zemi tolik jako Donald Trump: 86 procent republikánů jej podporuje, zatímco 93 procent demokratů nikoliv. Emoce vůči současné hlavě státu mají ale jeden pozitivní výsledek – již teď se téměř 80 procent Američanů zajímá o nadcházející volební klání.

Impeachment poškodí i Bidena

Zatímco republikáni již mají jasno, kdo bude jejich kandidátem, a postupně ruší primárky, demokraté budou teprve rozhodovat. Do prvních stranických voleb ve státě Iowa zbývá již jen 90 dní a ve hře stále zůstává velké množství kandidátů – konkrétně sedmnáct.

Někdejší americký demokratický viceprezident Joea Biden (vlevo) se synem Hunterem.

Největší naděje na výhru mají stále senátor Bernie Sanders, senátorka Elizabeth Warrenová a bývalý viceprezident USA Joe Biden, kterého nadále považuje největší počet demokratů za jistého vítěze. Deník The New York Times ale upozorňuje, že přestože by podle posledních průzkumů Biden Trumpa porazil, není jasné, zda tomu tak bude i za rok.

Trumpovi sice může ublížit impeachment, ale stejně tak může zasáhnout i Bidena. Právě jeho syn byl totiž důvodem, proč současný prezident tlačil na Ukrajinu a požadoval vyšetření Bidenovy role v odvolání místních žalobců, což zapříčinilo celý proces na Trumpovo odvolání. „Prezident mu může během impeachmentu uštědřit nenapravitelné rány,“ dodal americký list.