Trumpův impeachment v záři reflektorů? Výpovědi nebudou probíhat v ‚sovětském stylu‘, objeví se v televizi

WASHINGTON/PRAHA Proti americkému prezidentovi na půdě Kongresu svědčili (zatím tajně) i poradci z Národní bezpečnostní rady. Příští výpovědi ale díky nové rezoluci budou v záři reflektorů a pod drobnohledem novinářů.

Sněmovna reprezentantů ve čtvrtek rozhodla. Prezident Donald Trump se stal čtvrtým nájemníkem Bílého domu, proti kterému byla zahájena veřejná část impeachmentu – procesu odvolání hlavy státu z funkce. Kongresmani schválili rezoluci o formálním vyšetřování poměrem 232 ku 196 hlasům.

Výpovědi tak budou od poloviny listopadu přenášené televizí a jejich záznamy nebudou tajné. To vše kvůli tomu, aby byla zajištěna prezidentova práva, jež mu byla doposud podle jeho příznivců odpírána. Prezident se bude moci zúčastnit slyšení, bude se moci bránit, hlavně ale republikánští kongresmani již nebudou moci tvrdit, že jde o „proces impeachmentu v sovětském stylu“.

Přestože bylo od počátku jasné, jak volba o zveřejnění procesu dopadne (vzhledem k tomu, že sněmovnu ovládají demokraté), neobešla se bez překvapení. Proti rezoluci se postavili dva zástupci demokratů – Collin Peterson z Minnesoty a Jeff Van Drew z New Jersey. Na stranu demokratů se naopak postavil Justin Amash z Michiganu, který v minulosti kvůli Trumpovi opustil Republikánskou stranu.

Předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosi po hlasování o rezoluci.

Hlasování ale ve výsledku ukázalo jen to, co potvrzují i poslední průzkumy veřejného mínění. Amerika je naprosto rozdělená, a to i v otázce impeachmentu. V anketě televize ABC a deníku The Washington Post odpovědělo 49 procent Američanů, že si přejí odvolání prezidenta, zatímco proti bylo 47 procent. Zbylá čtyři procenta populace zůstávají nerozhodná.

V červenci podporu impeachmentu vyjádřilo jen 35 procent Američanů, nárůst je tedy značný. Prezidentovi navíc v posledních měsících klesla i popularita, která se v současnosti pohybuje okolo 38 procent.

Podle amerických médií mohla tato data ovlivnit i události posledních dní.

První svědek hovoru

Celý proces impeachmentu začal kvůli telefonátu Donalda Trumpa s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Šéf Bílého domu v něm žádal, aby Ukrajinci zahájili vyšetřování společnosti Burisma, které tehdy předsedal syn Trumpova protivníka a bývalého viceprezidenta Joea Bidena a jež byla podezřelá z korupce. Trump tak prakticky zneužil svou pozici k vlastnímu politickému boji.



Při vyšetřování v Kongresu zatím zaznělo, že Trump pozdržel vojenskou pomoc Ukrajině ve výši 400 milionů dolarů, dokud Kyjev nebude spolupracovat.

V úterý pak před kongresmany vystoupil pracovník Národní bezpečnostní rady (NSC) Alexander S. Vindman. Ten nejen že byl u hovoru přítomen, ale také jím byl prý velice znepokojen.

„Nemyslel jsem si, že bylo správné požadovat po cizí vládě, aby vyšetřovala americké občany, a obával jsem se dopadů,“ uvedl válečný veterán a držitel Purpurového srdce. „Podkopalo by to americkou národní bezpečnost.“

Další závažné svědectví zaznělo na půdě Kongresu ve čtvrtek, zatímco poslanci hlasovali o zveřejnění procesu impeachmentu. Vypovídal totiž Tim Morrison, který do středy pracoval na vedoucí pozici v NSC. Ve své výpovědi podpořil tvrzení řady dalších diplomatů – prezident podle něj skutečně pozdržel pomoc Ukrajině. Informace sice neměl jako Vindman z první ruky, ale od amerického velvyslance při EU Gordona Sondlanda. Největší trumf však podle amerických médií mají demokraté stále v rukávu. Proti prezidentovi by totiž před kamerou mohl svědčit jeho bývalý poradce pro národní bezpečnost John Bolton.